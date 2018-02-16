К форме полицейских в будущем могут прикрепить видеокамеры. Цена вопроса — полмиллиона

Как заверяет Департамент полиции и погранохраны, камеры необходимы, чтобы доказательства были лучше, а делопроизводство — быстрее, пишет Eesti Päevaleht.

Ведомство в рамках международного конкурса на поставки ищет возможность приобрести стражам порядка маленькие камеры на форму.

Ведущий специалист бюро по предотвращению и расследованию преступлений Департамента полиции и погранохраны Кристьян Тоом сказал, запись на камеру регистрирует совершенное значительно достовернее, нежели записи на бумаге.

«Камеры можно использовать во всех делопроизводствах, но предле всего будем использовать в тех, в которых разбираются на месте», - пояснил Тоом и добавил, что прежде всего они будут задействованы в патруле.

Множество требований

В среде госзаказов список технических требований к камерам — весьма длинный. Помимо самих камер в комплект должны входить зарядка и софт. Кроме того, камера должна передавать информацию в реальном времени, включиться и быть готова к записи менее чем за три секунды, надежная — выдерживать до -20С мороза, а ее зарядка должна в течение 12 часов должна позволять записывать видео длительностью не менее 3 часов.

Помимо этого, департамент иметь решение, позволяющее сохранять видео и аудио, а также воспроизводить и передавать их. К нему также предъявляются определенные требования.