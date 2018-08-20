К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.
”Вступлением к празднованию дня восстановления независимости стало по-настоящему эмоциональное и трогательное Совместное пение. То, что происходило на Таллиннском певческом поле, в разных местах Эстонии и по всему миру, стало настоящим чудом”, — сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Электронный сводный хор рос такими темпами, что нам пришлось продлить регистрацию для участия в нем”, — добавил Кастерпалу.
Первоначально регистрация в электронный хор была открыта до 21 часа 19 августа, но в связи с большим интересом участников время регистрации было продлено до конца концерта ”Гул столетия”, до 00.30 20 августа.
Больше всего — 21 211 участников — в сводном хоре народа Эстонии было из Харьюмаа. В Тартумаа принять участие в хоре зарегистрировалось 7 380 человек, а в Пярнумаа — 3 045 человек. За рубежом к хору присоединилось 4 498 участников. Информацию о зарегистрировавшихся в хор участниках по уездам можно найти на странице www.ev100.ee/#suvenadal-19.08.2018.
19 августа вечером Совместное пение ЭР100 состоялось на Таллиннском певческом поле и в более чем 40 кихелькондах и городах Эстонии, благодаря прямой трансляции мероприятия каналом ETV и радиостанцией Vikerraadio в пении песен можно было принять участие и дигитально.
Зарегистрироваться для участия во всемирном хоровом пении можно было посредством мобильного приложения или на домашней странице ЭР100. Для объединения всех участников всемирного электронного хора в подарок к столетию Эстонии мобильное приложение создало предприятие TeliaEesti AS.
Совместное пение ЭР100 ”Сила песни” и концерт ”Гул столетия”, состоявшиеся на Таллиннском певческом поле, были организованы фестивалем ”Нарген”.
В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, которая объединяет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.