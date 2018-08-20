К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

”Вступлением к празднованию дня восстановления независимости стало по-настоящему эмоциональное и трогательное Совместное пение. То, что происходило на Таллиннском певческом поле, в разных местах Эстонии и по всему миру, стало настоящим чудом”, — сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Электронный сводный хор рос такими темпами, что нам пришлось продлить регистрацию для участия в нем”, — добавил Кастерпалу.

Первоначально регистрация в электронный хор была открыта до 21 часа 19 августа, но в связи с большим интересом участников время регистрации было продлено до конца концерта ”Гул столетия”, до 00.30 20 августа.

Больше всего — 21 211 участников — в сводном хоре народа Эстонии было из Харьюмаа. В Тартумаа принять участие в хоре зарегистрировалось 7 380 человек, а в Пярнумаа — 3 045 человек. За рубежом к хору присоединилось 4 498 участников. Информацию о зарегистрировавшихся в хор участниках по уездам можно найти на странице www.ev100.ee/#suvenadal-19.08.2018.