20.08.2018, 09:02

К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

 (53)
rus.delfi.ee
EST 3
К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек
Foto: Taavi Sepp

Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.

”Вступлением к празднованию дня восстановления независимости стало по-настоящему эмоциональное и трогательное Совместное пение. То, что происходило на Таллиннском певческом поле, в разных местах Эстонии и по всему миру, стало настоящим чудом”, — сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Электронный сводный хор рос такими темпами, что нам пришлось продлить регистрацию для участия в нем”, — добавил Кастерпалу.

Первоначально регистрация в электронный хор была открыта до 21 часа 19 августа, но в связи с большим интересом участников время регистрации было продлено до конца концерта ”Гул столетия”, до 00.30 20 августа.

Больше всего — 21 211 участников — в сводном хоре народа Эстонии было из Харьюмаа. В Тартумаа принять участие в хоре зарегистрировалось 7 380 человек, а в Пярнумаа — 3 045 человек. За рубежом к хору присоединилось 4 498 участников. Информацию о зарегистрировавшихся в хор участниках по уездам можно найти на странице www.ev100.ee/#suvenadal-19.08.2018.

19 августа вечером Совместное пение ЭР100 состоялось на Таллиннском певческом поле и в более чем 40 кихелькондах и городах Эстонии, благодаря прямой трансляции мероприятия каналом ETV и радиостанцией Vikerraadio в пении песен можно было принять участие и дигитально.

Зарегистрироваться для участия во всемирном хоровом пении можно было посредством мобильного приложения или на домашней странице ЭР100. Для объединения всех участников всемирного электронного хора в подарок к столетию Эстонии мобильное приложение создало предприятие Telia Eesti AS.

Совместное пение ЭР100 ”Сила песни” и концерт ”Гул столетия”, состоявшиеся на Таллиннском певческом поле, были организованы фестивалем ”Нарген”.

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, которая объединяет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

20.08.2018
Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.
Подробнее



ФОТО: Недовольный читатель об очереди к паспортному контролю в Таллиннском аэропорту: об одновременном приземлении трех самолетов известно заранее

20.08.2018
Читатель Delfi высказал недовольство по поводу плохой организации паспортного контроля в Таллиннском аэропорту вчера вечером, в результате которой людям пришлось ждать своей очереди по 40 минут.
Подробнее

ФОТО DELFI: На Певческом поле — всемирное хоровое пение. Подпевала даже шведская кронпринцесса!

19.08.2018
19 августа, в преддверии годовщины восстановления независимости Эстонии, на Таллиннском певческом поле и по всему миру проходит совместное исполнение известных и важных песен.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

ГРАФИК: В каком из эстонских магазинов можно приобрести зеленого змия по самой народной цене?

19.08.2018
Kasulik подготовил для вас обзор цен на алкоголь. В какой из сетей его можно приобрести наиболее выгодно? Удивительно, но это Selver! Правда, благодаря кампании скидок. Тест был проведем в начале этого месяца.
Подробнее


Ожидание и реальность: туристы заплатили за один отель, а отдыхать пришлось в другом

19.08.2018
Большинство людей планируют отпуск заранее и подходят к этому делу тщательно. Да и турфирмы не устают повторять, что туры по раннему бронированию обойдутся дешевле. Купив путевку за несколько месяцев, оплатив отель и перелет, хочется быть уверенным, что отдых сложится именно так, как было запланировано.
Подробнее