К чему приведет ”запрет на обращение” в отделения экстренной медицины?

По словам члена правления Союза пациентов Эстонии Кадри Таммепуу, ужесточение политики приема в отделениях экстренной медицинской помощи проблему не решит, и дополнительная нагрузка ляжет, например, на медиков скорой помощи.

”Они наедятся, что проблему решат центры здоровья первичного уровня, но их строительство даже не началось. Поскольку все части системы здравоохранения неразрывно связаны между собой, то одна сторона не должна принимать единоличных решений по изменению правил в своей области”, — отметила она.

Говоря о семейных врачах, Таммепуу отмечает, что почти треть из них принимает всего по 20 часов в неделю, поэтому на их привлечение рассчитывать тоже особо не приходится. ”Врачи постоянно получают от государства новые обязанности, с исполнением которых все справляются по-разному. Так что мы все чаще слышим, что пациент попадает к своему семейному лишь через две-три недели. Не стоит забывать и о тех 80 000, у которых вообще нет медицинской страховки, а, следовательно, зачастую и семейного”.

Говоря о т. н. ”перегружающих систему пациентах”, Таммепуу отмечает: ”В то время те люди, которые в результате обновления не осмелятся обратиться в отделение экстренной медицины, хотя их состояние будет этого требовать, выпадут из обриты внимания здравоохранения и попадут в нее снова уже когда будут нуждаться в более существенных расходах на лечение. Даже врач не всегда в состоянии определить болезнь, поэтому нереально требовать от всех пациентов правильной оценки состояния своего здоровья. Однако уверенность в том, что медицинская помощь будет получена, должна быть у каждого”.

Напомним, что руководитель отделения неотложной помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр сказал в среду на пресс-конференции, что EMO стали местом, куда очень удобно обращаться: "В результате, однако, получается, что отделение переполнено пациентами, которых там не должно быть".

Rus.err.ee передает, что, по словам Пыллувеэра, вопрос заключается в том, хотят ли отделения экстренной медицины предоставлять хорошую помощь пациентам или оставлять впечатление о хорошей помощи. Он отметил, что некоторых пациентов осматривают в EMO, но этим, к сожалению, занимается не обязательно конкретный специалист в этой области.

Он добавил, что, конечно, это не означает, что люди не должны больше обращаться в EMO: "Можно обращаться. Но мы просим, чтобы люди не обижались, когда им скажут, что их состояние не является тяжелым или опасным для жизни, и попросят покинуть отделение и обратиться к своему семейному врачу".