Йонатан Всевиов: США всецело посвящают себя обеспечению коллективной обороны НАТО

Канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов, пребывающий с визитом в Соединенных Штатах Америки, подтвердил после встреч с государственными министрами военно-морских и военно-воздушных сил, что США всецело посвящают себя обеспечению коллективной обороны НАТО и военного присутствия в Европе.

Всевиов встретился с министром военно-морских сил США Ричардом Спенсером и министром военно-воздушных сил США Хизер Уилсон.

По словам канцлера, администрация США подчеркивает в недавно опубликованной национальной стратегии безопасности и обороны США как необходимость укрепления отношений с союзниками, так и осуждения действий России и противостояния им.

„Подобные основные принципы содержатся также и в целях безопасности Эстонии”, — сказал Всевиов.

В оборонном бюджете США текущего года на укрепление европейской безопасности и расширение присутствия в Европе военно-воздушных и военно-морских сил США предусматривается 4,6 миллиарда долларов.

С января по март на авиабазе в Эмари будет проводить учебные полеты эскадрилья F-16 национальной гвардии Огайо, а в Балтийском море будут пребывать корабли военно-морских сил США.

„Эстония полностью готова регулярно принимать военные самолеты и корабли США также и впредь”, — заметил Всевиов.

Кроме того, канцлер встретился с членами Палаты представителей США Генри Куэлларом, Хэлом Роджерсом и Элис Стефаник.

„Я благодарен за поддержку членов, палат и партий Конгресса европейской инициативы сдерживания, которая помогла нарастить военное присутствие США в Европе, а также внести дополнительные инвестиции в развитие и инфраструктуру собственной обороноспособности Эстонии”, — сказал Всевиов.

В последующие дни канцлер Всевиов встретится с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Джоном Рудом и с министром сухопутных сил Марком Эспером. Кроме того, Всевиов выступит с докладом в Джорджтаунском университете.