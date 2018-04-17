17.04.2018, 20:30

Йоко Алендер: наша следующая важная задача — единая система образования в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Yoko Alender
Yoko AlenderFoto: Tiit Blaat

Парламентская фракция Партии реформ представила министру образования и науки Майлис Репс запрос о создании Нарвской государственной городской гимназии и об экспериментах с обучением русскоговорящих детей в Таллинне. По словам Йоко Алендера, которая представила запрос от имени фракции, министр дала уклончивые ответы, которые по некоторым аспектам не были наполнены адекватным содержанием, говорится в пресс-релизе.

”Совет о переходе на единую систему образования содержался в предыдущем Отчете о развитии человечества. Раннее обучение эстонскому языку поддерживает также русскоязычная община в Эстонии. В детских садах и начальной школе следует как можно быстрее начать пилотные проекты. Мы долго ждали этого, и общество уже готово”, — сказала Алендер, добавив, что по мере накопления опыта мы постепенно достигли бы единой системы образования, гарантирующей всем детям владение государственным языком и равные возможности получения образования и работы.

”На протяжении 25 лет мы пытались объединить живущие в Эстонии общины, а система образования по-прежнему разделена на два языка и увеличивает пропасть между общинами. Сегодня основной поток мигрантов в Эстонию прибывает с территории бывшего Советского Союза. Нередко русский язык является родным или вторым языком приезжих, из-за чего они строят свое общение внутри русскоязычной общины, выбирая в качестве места проживания нередко изолированные районы. Наша задача — интегрировать разные общины, а не создавать разобщенность. Первым неизбежным шагом для этого является единая система образования”, — рассказала Алендер о причинах запроса.

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По ее словам, по инициативе Министерства образования и науки совместно с учеными и занимающимися организацией образования чиновниками следует составить пилотные проекты, установить оптимальный переходный период и создать единую систему образования, учитывая состав населения в разных регионах Эстонии. Алендер добавила, что при этом единая система должна позволять изучение родного языка теми, для которых эстонский язык не является родным, поскольку владение родным языком играет существенную роль при формировании индивидуума. Важно, чтобы единый путь образования начинался с детского сада, где формируются социальные сети и позиции. ”Единая система образования должна выполнять цель обучения на эстонском языке с начальной школы, чтобы сформировать сознательных, уверенных в себе и счастливых граждан независимо от их родного языка”, — добавила Алендер.

”Министр образования и науки сказала, что поддерживает эксперименты однопартийцев в сфере образования русскоязычных детей в столице, поскольку отсутствуют научные доказательства того, что они усугубляют неравенство. Мы считаем, что достаточно статистики о более низких результатах экзаменов учеников русскоязычных школ и ограниченных возможностях на рынке труда. Ответ министра содержит множество противоречий. То она утверждает, что нужно еще анализировать и сравнивать, то признает, что анализы выполнялись, например, при составлении Отчета о развитии человечества и начало обучения на эстонском языке в гимназии не дало достаточно хороших результатов. В заключение создалось впечатление, что министр избегает перехода на единую систему образования, поскольку для этого отсутствует как желание, так и план претворения этого в жизнь”, — подвела Алендер итог уклончивым ответам министра.

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