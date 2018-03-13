Йоко Алендер: документ о демографической политике — это абсолютно некорректный законопроект

Фракция Партии реформ в Рийгикогу не согласна с документом о демографической политике, составленного рабочей группой отдела международной политики, а именно принятием его в консенсуальном виде.

Имеет место некачественно подготовленный материал, оставляющий огромное пространство для толкования, в то же время составление текста не было прозрачным, а также к процессу не были привлечены все стороны рабочей группы.

”Лингвистическое качество текста неприемлемо, рядом описание проблем, цели, позволяющие делать разные трактовки, предложения, включающие конкретные политические выборы”, — обосновала позицию фракции депутат Йоко Алендер.

По словам Алендер, документ касается составленного законопроекта, где внутри словесной пены скрыты негативные решения. ”Здесь много обобщений, описаний ситуаций на некорректном эстонском языке, к которым в последней фазе составления документа были добавлены непонятно кем конкретные политические выборы, под которыми мы не согласны подписываться”, — сказала депутат-реформист.

”Для нас неприемлемы, например, такие позиции как: мультиязычное образование, смягчение политики гражданства и позиция вмешивающегося во все государство. Такие позиции нельзя рассматривать консенсуально, это мировоззренческие вопросы, на основании которых получается мандат от народа на основе предвыборной программы партии”.

Алендер добавила, что в то же время при оставлении документа об основах демографической политики руки подняли и сдались, например, в вопросе рабочей силы. ”Так же, например, в вопросах миграции разделить краткосрочную и долгосрочную. Работодатели годами говорили о том, что необходимо решить тормозящий развитие Эстонии вопрос об отсутствии рабочей силы, но от его обсуждения отказались”, — привела пример Алендер. ”Насчет документа можно согласиться с описанием проблем, что, к сожалению, не несет в себе новой информации. Эти проблемы давно известны и изложены на бумаге, тогда как видение их решения в будущем не предложено”.

”К сожалению, приходится утверждать, что наши сомнения оправдалось, и комиссия была созвана не для решения реальных проблем, а замораживания дебатов. Заметно желание оставить впечатление, как будто вопрос решен с помощью данного документа”.

Рабочая группа по вопросам демографической политики, организованная комиссией по проблемам решения демографических вопросов Рийгикогу, была собрана впервые 20 ноября 2017 года. Группа была собрана для составления основных положений демографической политики в 2018-2035 гг, из которых далее будут исходить все законы и программы по развитию.