JOKK-схема или нет? Над проектом реновации Горхолла нависла тень подозрений

В прошлом году Таллиннская мэрия решила, что сама приведет в порядок Горхолл. После произошедшей в сентябре смены власти правительство Юри Ратаса пообещало помочь с ренонвацией. Было решено, что город приведет в порядок концертный зал, государство – конференц-центр, пишет Eesti Ekspress.

Весной был объявлен государственный тендер на составление исходной задачи по проектированию, который выиграло архитектурное бюро Allianss Arhitektid. Работа была выполнена к ноябрю, и за нее бюро получило 125 000 евро.

Теперь необходимо найти проектировщика, который на основании установленных условий составит проект реновации. Allianss Arhitektid этим заниматься не может, так как закон запрещает фирме составлять для самой себя условия по проектированию. Тем не менее, недавно стало известно, что Таллиннский Горхолл во главе с членом правления Вяйно Сарнетом намерен поручить составление проекта именно Allianss. Объем работ оцениваться примерно в 6 млн евро. Годовой оборот бюро — чуть более полумиллиона евро.

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И.о. мэра Таллинна Таави Аас сказал на прошлой неделе, что ”нельзя вовлекать в проект кого-то с улицы” и что архитекторы Горхолла Райне Карп и Рийна Алтмяэ ”находятся в полном здравии и обладают авторскими правами”. Согласно закону, для того, чтобы приступить к проекту, необходимо получить согласие авторов произведения.

Карп сказал изданию, что дела с Горхоллом продвигаются как-то ”странно”: если до этого все спроектированные им строения были либо переделаны в соответствии с желанием заказчика, либо снесены, то ”теперь меня сделали таким важным, что я могу решать, кто будет проектировать Горхолл”. Карп рассказал, что недавно Вяйно Сарнет вызвал его к себе и предложил три варианта развития событий. Первый: Карп и Алтмяэ сами будут заниматься проектированием. Второй: они отказываются от всех прав, и AS Tallinna Linnahall само решит, что будет дальше. Третий: Карп и Алтмяэ рекомендуют какое-либо бюро и передают ему свои авторские права.

Карп сделал выбор в пользу третьего варианта и передал свои права Allians, о котором ”до этого ничего не знал”. По его утверждению, не знал он и того, почему именно Allians выбрали для составления исходной задачи. Также он утверждает, что никакой материальной выгоды от передачи прав не получил, а руководствовался тем, что фирма уже на протяжении трех месяцев занималась проектом и была в курсе многих нюансов.

По словам одного известного архитектора, условия тендера на составление исходной задачи проектирования были сформулированы специально в интересах Allians: требовались специалисты с такой классификацией, какая совершенно случайно была именно у специалистов Allians. Теперь, по словам источника, в ”результате тендера с секретными переговорами” одна фирма сможет по крайне выгодной цене заняться проектировкой проекта, по объемом уступающего самому KUMU.

„Как государство может использовать такую JOKK-схему (juriidiliselt on kõik korrektne — ”юридически все корректно” — прим.ред.)? Неужели мнение Райне Карпа сегодня, действительно, важнее закона? Неужели Allianss сами для себя за 125 000 евро составили задачу? Новая Центристская партия”, — удивляются архитекторы.

По словам Сарнета, определяющим стало то, что Карп и Алтмяэ выбрали именно Allianss, и объявление конкурса ”вопиющим образом” противоречило было их авторским правам. Он отметил, что в ходе тендера на составление исходного задания ”шла напряженная борьба, которая закончилась победой Allianss с преимуществом всего лишь в несколько пунктов”.

”Тут все корректно юридически, морально и по существу”, — сказал он.

Директор Allians Индрек Тийк считает, что с его стороны неуместно комментировать решение и волю авторов. У Таави Ааса комментарий получить также не удалось.

Совет Горхолла во главе с Мэлисом Пайем заказал у адвоката Марии Мяги-Рохтметс правовую оценку ситуации. Мяги-Рохтметс сказала изданию, что было бы логично, если подобные проекты делал либо ныне здравствующий архитектор, либо победитель открытого государственного конкурса, на котором у всех были бы равные возможности.

Пай обещал передать правовой анализ руководству Горхолла.