Йоханнес Керт: выпущенная ракета была не особенно большой разрушительной силы

Ракета длиной более трех метров, но ее боеголовка только немного больше, чем ручная граната.

Керт сказал в комментарии Delfi, что ракета такая длинная, чтобы вместить как можно большее количество топлива, которое позволило бы ракете далеко лететь, поскольку, по словам Керта, ракета предназначена для уничтожения других самолетов.

Ранее Керт такого события не помнит, хотя не исключено, что в советское время такой инцидент имел место.