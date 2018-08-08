08.08.2018, 08:28

Йоханнес Керт: выпущенная ракета была не особенно большой разрушительной силы

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rus.delfi.ee
EST 26
Johannes Kert
Johannes KertFoto: Rauno Volmar

По словам депутата Рийгикогу и генерала в отставке Йоханнеса Керта, выпущенная вчера по ошибке ракета типа "воздух-воздух" совсем небольшой разрушительной силы и если именно прямого попадания во что-то не было, ракета, по его мнению, не должна была причинить большой ущерб.

Ракета длиной более трех метров, но ее боеголовка только немного больше, чем ручная граната.

Керт сказал в комментарии Delfi, что ракета такая длинная, чтобы вместить как можно большее количество топлива, которое позволило бы ракете далеко лететь, поскольку, по словам Керта, ракета предназначена для уничтожения других самолетов.

Ранее Керт такого события не помнит, хотя не исключено, что в советское время такой инцидент имел место.

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