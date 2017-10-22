Изъятую у граждан РФ в Таллинне девочку вернули родителям, они уехали в Россию

Органы опеки Эстонии вернули семье российских граждан Анатолию Газаряну и Анне Михайловой отобранную в июле этого года дочь Изабеллу, мать с дочерью в срочном порядке выехали в Москву. Об этом в субботу сообщила член Совета Федерации Елена Мизулина, которая ранее направляла запрос в связи с данной ситуацией в МИД РФ, передает ТАСС.

"Я рада, что все завершилось благополучно, и ребенок наконец-то с любимыми родителями. Им еще предстоит наладить свою жизнь в России, но самое главное, что ребенок возращен в семью", — приводит слова сенатора ее пресс-служба. "Родители очень мужественно прошли через это испытание", — добавила она.

Политик уточнила, что в российской столице у Анны Михайловой есть собственное жилье. Поезд с Михайловой и ее дочерью прибыл в Москву в субботу утром.

Как Delfi писал ранее, 11 июля социальная служба Таллинна в сопровождении полиции забрала у граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Суд принимал решение по иску руководителя отдела защиты детей Мустамяэской управы Карины Куслап, которая объяснила свое решение тем, что родители не хотели менять образ жизни во благо своего ребенка, а у девочки в связи с этим возникли проблемы со школой.

Девочка была похожа на беспризорника. Ее волосы настолько спутались, что расчесать их было невозможно и пришлось просто отрезать. Также у девочки уже давно сильно болел зуб.

Родители курили в комнате, не открывая окна, ссылаясь на свое плохое здоровье и боязнь простудиться. Кроме того, в квартире не было ни одной кровати или дивана, лишь две табуретки. Повсюду был неприятный запах.