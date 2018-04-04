Изъятие детей, произвол полиции и чиновников, разглашение данных о здоровье и прочее. Истории наркозависимых женщин Эстонии

Это — история одной 31-летней жительницы Таллинна и всего лишь один отрывок из большого исследования, проведенного в августе прошлого года в Эстонии международными и местными организациями. Цель исследования — изучение ситуации с соблюдением прав наркозависимых женщин.

Авторы исследования отметили, что основные нарушения заключаются в необоснованном нарушении или лишении родительских прав, ограничении доступности лечения, ненадлежащем обращении со стороны полиции и насильственном задержании, обнародовании деликатных данных о здоровье, а также отсутствии доступа с юридическим и социальным опорным услугам и недостаточную помощь в случае домашнего насилия.

В исследовании описываются несколько случаев того, как женщин принуждали подписывать документы о согласии на ограничение родительских прав.

Несмотря на то, что матадоновая терапия используется во всем мире уже с 1960 года и, по оценке ВОЗ, является одним из самых эффективных методов лечения опиоидной зависимости, женщинами описывались случаи, когда работники службы защиты детей либо принуждали их прекращать лечение, угрожая забрать детей, либо запрещали видеться с детьми.

”Потом, когда я спустя 15 дней пришла за ребенком, мне сказали, что не отдадут его. Потому что я на метадоновой программе и у меня проблемная семья. И это несмотря на то, что у меня двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом. Это было оскорбительно”, — сказала 34-летняя женщина из Нарвы.

Выявлены и проблемы с ВИЧ-терапией. Лечение некоторых женщин, несмотря на четкие инструкции, было отложено, а в 11 случаях из-за наркозависимости или ВИЧ им было отказано в стационарном лечении или предоставлено недостаточное лечение.

”Я не пошла в женскую консультацию только из-за болезни [ВИЧ]. Моя мать тогда работала в больнице. Когда они узнали, что у меня гепатит, то взяли все анализы. Если бы они узнали, что у меня ВИЧ, они бы меня сразу вышвырнули. Это происходит очень быстро. Под любым предлогом. Поэтому я не хотела идти”, — объясняет 34-летняя женщина из Кохтла-Ярве причину, по которой не стала проводить во время беременности лечение, позволяющее уменьшить риск передачи ВИЧ от матери к ребенку.

”В Нарве есть Вася. Он уже, наверное, лет пять в тюрьме за распространение наркотиков. Моя дочка, Дашенька, которой два с половиной года, была в детском саду. Я гуляла в городе, когда полиция меня поймала. Они хотели, чтобы я дала показания против Васи. Они сказали, ну и что нам с тобой делать? Ребенок у тебя в садике, кто его заберет, если тебе не кому позвонить? Она [женщина-полицейский] играла со мной. Я знала, что у них руки развязаны. Я сказала, чтобы они написали, что хотят, и я подпишу. И я подписала, что покупала у него наркотики в таких-то количествах. И то, что полиция занимается выбиванием, правда. Особенно, если у женщины есть ребенок, она готова давать показания”, — рассказала 32-летняя женщина из Нарвы.

34-летняя женщина из Кохтла-Явре в свою очередь поведала, как ей угрожали, что силой возьмут анализ мочи.

”Они заставили меня сделать тест на алкоголь, потому что на столе стояли пустые бутылки из-под пива. У меня муж пьет пиво. Ну, то есть пьет пиво, когда не ходит на работу. Это его личное дело. Мой тест ничего не показал. И тогда они взяли анализ на наркотики”.

В то время ты уже не кормила грудью?