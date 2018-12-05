05.12.2018, 15:27

Известный радиоведущий баллотируется в Рийгикогу по списку Центристской партии

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rus.delfi.ee
EST
toompea
toompeaFoto: TERJE LEPP

Автор и ведущий многочисленных аналитических и развлекательных радиопередач Илья Бань будет баллотироваться на предстоящих выборах в Рийгикогу по округу Харьюмаа и Рапламаа.

Председатель Центристской партии Юри Ратас рад, что к команде присоединился человек с опытом, обладающий социальным чутьём и желанием участвовать в политической жизни в рядах центристов. ”Илья Бань известен как сильный журналист, который годами поднимал самые важные для жителей Эстонии темы. Уверен, что его опыт и знания внесут существенный вклад в победу Центристской партии на предстоящих выборах”, — сказал Ратас.

Inimõiguste seminar-4 Foto: Ilmar Saabas

Илья Бань заявил, что за последние 13 лет работы на радио осознал, что для решения той или иной социальной или экономической проблемы общество должно сплотиться, а для этого правительство должно предпринять необходимые шаги. ”В течение двух лет коалиционное правительство во главе с центристами достигло успехов в решении таких проблемных вопросов, как недофинансирование системы здравоохранения, низкие зарплаты и неравномерное региональное развитие. Центристская партия показала, что Эстонией можно управлять по-другому, обращая внимание на всех людей, которые считают Эстонию своим домом”, — отметил Бань. ”Хочу внести свой вклад в то, чтобы и после выборов в парламент Центристская партия смогла продолжить строительство более справедливого государства”.

Илья Бань идёт на выборы в списке Центристской партии в Харьюмаа и Рапламаа, который возглавляет председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Илья Бань долгие годы работал в эфире Радио 4. Имеет опыт работы на руководящих должностях в частном и публичном секторах.

Следующие парламентские выборы пройдут 3 марта 2019 года.

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