Известный радиоведущий баллотируется в Рийгикогу по списку Центристской партии

Председатель Центристской партии Юри Ратас рад, что к команде присоединился человек с опытом, обладающий социальным чутьём и желанием участвовать в политической жизни в рядах центристов. ”Илья Бань известен как сильный журналист, который годами поднимал самые важные для жителей Эстонии темы. Уверен, что его опыт и знания внесут существенный вклад в победу Центристской партии на предстоящих выборах”, — сказал Ратас.

Илья Бань заявил, что за последние 13 лет работы на радио осознал, что для решения той или иной социальной или экономической проблемы общество должно сплотиться, а для этого правительство должно предпринять необходимые шаги. ”В течение двух лет коалиционное правительство во главе с центристами достигло успехов в решении таких проблемных вопросов, как недофинансирование системы здравоохранения, низкие зарплаты и неравномерное региональное развитие. Центристская партия показала, что Эстонией можно управлять по-другому, обращая внимание на всех людей, которые считают Эстонию своим домом”, — отметил Бань. ”Хочу внести свой вклад в то, чтобы и после выборов в парламент Центристская партия смогла продолжить строительство более справедливого государства”.