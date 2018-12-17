Известные эстонские блогеры годами поливали грязью других людей и теперь должны будут ответить за это

К примеру, президент Тоомас Хендрик Ильвес, по утверждению Тяхисмаа, является импотентом и алкоголиком, журналист Михкель Кярмас — эксгибиционистом и педофилом, президент Леннарт Мери был гомосексуалистом, а Урве Пало имеет интимную связь с подчиненными. И так далее.

Сами блогеры упирают на то, что информация была собрана ими из публичных источников и подчеркивают, что в Эстонии действует свобода слова.