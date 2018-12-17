17.12.2018, 19:40

Известные эстонские блогеры годами поливали грязью других людей и теперь должны будут ответить за это

 (35)
Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
EST 14
Известные эстонские блогеры годами поливали грязью других людей и теперь должны будут ответить за это
Foto: Andres Putting

Супруги-блогеры, которые на протяжении многих лет поливали грязью различных людей, наконец, оказались на скамье подсудимых, пишет Eesti Päevaleht.

К примеру, президент Тоомас Хендрик Ильвес, по утверждению Тяхисмаа, является импотентом и алкоголиком, журналист Михкель Кярмас — эксгибиционистом и педофилом, президент Леннарт Мери был гомосексуалистом, а Урве Пало имеет интимную связь с подчиненными. И так далее.

Сами блогеры упирают на то, что информация была собрана ими из публичных источников и подчеркивают, что в Эстонии действует свобода слова.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии