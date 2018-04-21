”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon

Детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Мужчина находится под усиленной защитой правоохранительных органов, пишет Eesti Ekspress.
”Я вообще не хотел бить Сергея. Но мне не хотелось выглядеть слабым. Я боялся, что в противном случае они сделают что-то и мне. Я взял клюшку для гольфа и ударил”, — зачитывает его показания окружной прокурор Элелийз Раттман.
”Изначальный план был разрезать их на куски. Я боялся, что меня как самого молодого и самого слабого тоже захотят убить”, — продолжает она.
Сам Турта хоть и сидит за ее спиной, в зале суда показания давать не хочет, ссылаясь на то, что рассказал все в ходе предварительного следствия.
Другие подследственные — Эрик и Стен Круузимяги и Эдуард Павлюченко — сидят в другом конце зала. Они старше его, более матерые и глаза в пол не опускают.
В зале присутствуют вооруженные полицейские, как в форме, так и в штатском. Перед заседанием все входящие в помещение были проверены при помощи металлодетектора. Такие меры предосторожности необычны.
Согласно показаниям Турта, события в клубе ночью 16 января прошлого года развивались следующим образом. Сначала причастные небольшой компанией отмечали 52-й день рождения Павлюченко, тремя месяцами ранее освободившегося из мест не столь отдаленных и проживавшего в ночном клубе, которым заведовал Эрик Круузимяги.