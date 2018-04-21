”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon

В определенный момент компания отправилась в нелегальный покерный клуб за отелем Hilton, где встретилась с двумя мужчинами. Лаури Меримаа Турта видел впервые. Сергея Перманова встречал несколько раз ранее в барах. Турта знал, что речь идет о ”четких” и серьезных людях, конфликтовать с которыми не стоит. Через несколько часов они все вместе вновь встретились в Poseidon, который в ту ночь для посетителей был закрыт.

”Сергей и Лаури вроде бы должны были привезти кокаин, но, похоже, что не привезли. Но что-то на барной стойке мы все-таки занюхали. По-моему, все, кроме Эрика. Вместе пили. Эрик или Стен принес из кухни две или три полулитровых бутылок Laua viin. В какой-то момент Стен ударил Сергея кулаком в лицо. Завязалась потасовка. Сергей упал на диван и остался там лежать. Стен сказал, что мести не будет, если мы оставим Сергея в покое. Эрик сказал, что мести не избежать и что Сергея отпускать нельзя. Стен снова полез к Сергею. Подошел Эдик и ударил Сергея кулаком в челюсть. Сергей упал, ударился головой о стену и потерял сознание. Лаури спросил у Стена, почему он это сделал. Стен ответил, что Сергей ни за что послал его на х*й. Лаури ответил, что тогда все ясно”.

”Сергей встал. Стен и Эрик напали на него. Сергей упал в третий раз. Стен и Эрик продолжили бить его ногами. Я уверен, что и Лаури бил Сергея. Скорее всего, он боялся сам оказаться следующим.

Эрик крикнул, чтобы я взял лестницу. Я взял алюминиевую лестницу и ударил ею Сергея в левый бок. Эрик приказал мне взять клюшку для гольфа. Я подошел к Сергею и ударил по коленке. Сергей был без сознания. Напряжение было очень сильным. Я видел, что у Эрика в руках пистолет. Серый и ржавый, рукоятка обмотана синей изолентой. Эрик сказал, что это ТТ, и дал его Стену. Стен направил оружие Сергею в голову. Расстояние между пистолетом и головой было до полутора метров. Стен выстрелил три раза, но сам отвернулся”.

Разговор о пистолете стал полной неожиданностью. На предварительном заседании в прошлом году в качестве смерти мужчины назывались колотые раны, полученные от удара ножом. Таким образом, произведенные выстрелы в цель не попали.

”Далее мы увидели, как Сергей встал, поковылял и упал на диван. Эрик сказал Лаури, что он должен убить Сергея. Лаури пошел в сторону Сергея. Сергей спросил: зачем? Лаури не ответил и стал бить Сергея кулаком в лицо. Потом Лаури вернулся. Эрик настаивал, что Лаури должен убить Сергея. Они стали спорить. Лаури сказал, что если Сергей встанет, то он это сделает. Эрик сказал, что Сергей больше никогда не встанет. Лаури вновь подошел к Сергею. Эрик сказал, чтобы я взял клюшку для гольфа — Лаури не должен уйти, иначе последует месть.

Позже я услышал, что Лаури и Сергей дружили 20 лет. Эрик кивнул и я ударил Лаури сзади по голове. Клюшка отлетела от головы. Лаури побежал в сторону барной стойки. Стен побежал за ним, и я тоже. Стену удалось ударить и Лаури упал на колени. Я ударил Лаури еще раз. Лаури встал и побежал в сторону выхода. Стен попытался попасть в него.