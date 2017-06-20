Изменяется летний порядок парковки в Старом городе

С пятницы, 23 июня, в Старом городе Таллинна изменяется т.н. летний порядок парковки автомобилей — на улицах, где до сих пор парковка в ночь на субботу и в ночь на воскресенье была запрещена, с этого времени парковка разрешается, и нет необходимости переезжать с автомобилем на другую улицу, сообщает Раэпресс.

Таллиннский коммунальный департамент попросил Таллинский транспортный департамент о таком изменении, поскольку современные технологические решения позволяют уборку улиц Старого города в выходные дни по ночам без того, чтобы этому мешали припаркованные на улице транспортные средства.

Зимний режим парковки будет продолжать действовать с 15 ноября по 30 марта. Но и его транспортный департамент имеет возможность при необходимости изменять. Об изменениях население извещается отдельно.