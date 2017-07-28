Изменится график движения поездов Таллинн-Вильянди

Работы на железной дороге повлияют на привычное движение на линиях Таллинн-Тюри и Таллинн-Вильянди в течение трех пар выходных дней в августе месяце.

Ремонт будет производиться 5 и 6 августа, 12 и 13 августа, а также 26 и 27 августа и в эти дни пассажиры на участке между Лелле и Тюри будут обслуживаться замещающими автобусами, значится в пресс-релизе.

Из Таллинна до Лелле поезда в течение всего августа месяца будут в ходу по обычному графику. Движение не будет нарушено и в будние дни.

”При составлении графиков движения поездов на время проведения ремонтных работ мы пытаемся как можно меньше влиять на привычный уклад пассажиров”,- сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Работы на участке между Лелле и Тюри осуществляются более продолжительными циклами по 30 часов, что позволяет в будние дни сохранять привычный график движения. Кроме того мы сохранили привычный график движения и в предпоследние выходные августа месяца, когда отмечается день восстановления независимости”,- добавил Конго.

Действующее в августе временное расписание можно найти на домашней странице Elron и с 1 августа на информационных стендах платформ ожидания.