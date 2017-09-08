08.09.2017, 20:10

Изменился состав советов трех государственных компаний

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Eesti Energia
Eesti Energia finantsdirektor Margus KaasikFoto: Rauno Volmar

Комитет по назначениям Министерства экономик и коммуникаций, а также министр финансов сделали свои предложения об изменении состава советов трех госкомпаний, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на Министерство экономики и инфраструктуры.

Новыми членами совета Tallinna Sadam стали Ахти Кунингас, Кати Кусмин и Райго Ууккиви, отозваны Март Луйк, Мерике Сакс и Агрис Пеэду.

К совету AS Saarte Liinid присоединятся Тоомас Вайнола, Рихо Принтс, Индрек Аллманн и Марилин Хейн, отозваны Юри Саар, кайдо Каазик, Тайво Линнамяги, Айн Сеппик и Марек Уускюла.

В совет AS Eesti Loots вошли Маргус Каазик, Тайво Линнамяги, Майви Отса и Теэт Палмсе, отозваны Тоомас Кыухна, Станислав Черепанов, Урмас Клааши, Андрей Луме, Агрис Пеэту и Георг Линкови.

Срок полномочий всех, кто вошёл сегодня в совет — 3 года.

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