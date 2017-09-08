Изменился состав советов трех государственных компаний

Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik Foto: Rauno Volmar

Комитет по назначениям Министерства экономик и коммуникаций, а также министр финансов сделали свои предложения об изменении состава советов трех госкомпаний, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на Министерство экономики и инфраструктуры.