Изменился состав советов трех государственных компаний

Комитет по назначениям Министерства экономик и коммуникаций, а также министр финансов сделали свои предложения об изменении состава советов трех госкомпаний, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на Министерство экономики и инфраструктуры.
Новыми членами совета Tallinna Sadam стали Ахти Кунингас, Кати Кусмин и Райго Ууккиви, отозваны Март Луйк, Мерике Сакс и Агрис Пеэду.
К совету AS Saarte Liinid присоединятся Тоомас Вайнола, Рихо Принтс, Индрек Аллманн и Марилин Хейн, отозваны Юри Саар, кайдо Каазик, Тайво Линнамяги, Айн Сеппик и Марек Уускюла.
В совет AS Eesti Loots вошли Маргус Каазик, Тайво Линнамяги, Майви Отса и Теэт Палмсе, отозваны Тоомас Кыухна, Станислав Черепанов, Урмас Клааши, Андрей Луме, Агрис Пеэту и Георг Линкови.
Срок полномочий всех, кто вошёл сегодня в совет — 3 года.