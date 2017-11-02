Изменились часы работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны

Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне (Таммсааре и Пинна), Пярну, Тарту и Йыхви не только продлят работу в будние дни, но будут работать в субботу. В выходные дни бюро будут обслуживать только тех клиентов, которым требуется обновить сертификат ID-карты или получить на руки документ, сообщает PPA.
Время работы бюро обслуживания с 1 ноября:
- Таммсааре, Пинна, Тарту: Пн — Пт 9.00 — 18.00, Сб 10-15
- Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пн, Вт, Ср, Пт 9.00 — 17.00, Чт 9.00 — 18.00.
- Йыхви Пн, Вт, Ср, Пт 9.00 — 17.00, Чт 9.00 — 18.00, Сб 10-15
- Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: E — R 9.00 — 17.00
- Кярдла: Пн — Чт 9.00 — 17.00
В день полиции, 12 ноября, в центре Ülemiste в Таллинне, в Lõunakeskus в Тарту, в Kaubamajakas в Пярну, в центре Astri в Нарве и центре Jewe в Йыхви обновить ID-карты помогут сотрудники Департамента полиции и погранохраны.
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