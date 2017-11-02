02.11.2017, 12:15

Изменились часы работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны


rus.delfi.ee
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PPA uue teenindussaali avamine
PPA uue teenindussaali avamineFoto: Veiko Vares

Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне (Таммсааре и Пинна), Пярну, Тарту и Йыхви не только продлят работу в будние дни, но будут работать в субботу. В выходные дни бюро будут обслуживать только тех клиентов, которым требуется обновить сертификат ID-карты или получить на руки документ, сообщает PPA.

Время работы бюро обслуживания с 1 ноября:

В день полиции, 12 ноября, в центре Ülemiste в Таллинне, в Lõunakeskus в Тарту, в Kaubamajakas в Пярну, в центре Astri в Нарве и центре Jewe в Йыхви обновить ID-карты помогут сотрудники Департамента полиции и погранохраны.

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