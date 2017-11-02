Изменились часы работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны

PPA uue teenindussaali avamine Foto: Veiko Vares

Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне (Таммсааре и Пинна), Пярну, Тарту и Йыхви не только продлят работу в будние дни, но будут работать в субботу. В выходные дни бюро будут обслуживать только тех клиентов, которым требуется обновить сертификат ID-карты или получить на руки документ, сообщает PPA.