26.10.2018, 18:40

Изменилась схема движения по таллиннским улицам Уус-Садама и Петроолеуми

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rus.delfi.ee
EST
Изменилась схема движения по таллиннским улицам Уус-Садама и Петроолеуми
Kesklinna valitsus

В связи со строительством улицы Рейди и коллектора на улице Петроолеуми, с сегодняшнего дня изменилась схема движения на улице Уус-Садама и на улице Петроолеуми.

”Обе эти улицы теперь односторонние: на улице Петроолеуми осталась открытой полоса движения в направлении из порта, улица Уус-Садама стала односторонней по направлению к порту на отрезке от перекрестка с улицей Туукри до перекрестка со строящейся улицей Рейди. Если улицу Петроолеуми можно использовать только грузовым автомобилям, то по улице Уус-Садама могут ездить как грузовики, так и другие автомобили. В ближайшие дни будут проанализированы автомобильные потоки на этом участке дороги и при необходимости схема движения будет скорректирована”, — уточнил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Из порта в город автомобили могут выехать по строящейся улице Рейди, повернув в сторону D-терминала. С территории пассажирского терминала можно будет выехать по улицам Лоотси и Ахтри

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