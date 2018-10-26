Изменилась схема движения по таллиннским улицам Уус-Садама и Петроолеуми

”Обе эти улицы теперь односторонние: на улице Петроолеуми осталась открытой полоса движения в направлении из порта, улица Уус-Садама стала односторонней по направлению к порту на отрезке от перекрестка с улицей Туукри до перекрестка со строящейся улицей Рейди. Если улицу Петроолеуми можно использовать только грузовым автомобилям, то по улице Уус-Садама могут ездить как грузовики, так и другие автомобили. В ближайшие дни будут проанализированы автомобильные потоки на этом участке дороги и при необходимости схема движения будет скорректирована”, — уточнил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Из порта в город автомобили могут выехать по строящейся улице Рейди, повернув в сторону D-терминала. С территории пассажирского терминала можно будет выехать по улицам Лоотси и Ахтри