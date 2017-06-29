Изменения в сфере социальной реабилитации вступят в силу с 1 сентября

Министр социальной защиты Кайа Ива подписала изменения, в результате которых будет проведена реорганизация услуги социальной реабилитации и средства на транспорт и размещение будут направлены на оказание услуги в большем объеме. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года, сообщает Министерство социальных дел.

”Мы искали возможности внутри системы, чтобы гарантировать помощь максимальному числу людей, нуждающихся в реабилитации, и оказывать услугу вблизи их местожительства”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”За счет сокращения компенсации расходов на транспорт и размещение мы сможем лучше финансировать услугу реабилитации и сократить очередь на реабилитацию для совершеннолетних”.

С 1 сентября вступят в силу следующие изменения:

Предельная ставка расхода на транспорт сократится с прежних 0,2 евро до 0,1 евро на километр, что равняется ставке услуги реабилитации кассы по безработице.



Будет установлен принцип, согласно которому транспортные расходы лица и его сопровождающего возмещаются в течение календарного года в предельном объеме (прежде были установлены отдельные пределы для лица и для сопровождающего). Также будет применяться принцип, согласно которому при совместной поездке нельзя представлять чек за топливо за каждого человека по отдельности, т.е. один и тот же расход не будет возмещаться несколько раз. В возмещении автобусных билетов ничего не изменится.



Максимальная стоимость размещения сопровождающего лица для ребенка в возрасте до 16 лет будет составлять 76% от максимальной стоимости размещения ребенка.

Одна из целей изменения — оказывать услугу вблизи дома. Если в каком-то регионе все же необходимо в порядке исключения отправиться дальше и материальное положение человека это не позволяет, то необходимо обратиться за поддержкой в местное самоуправление.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2017 г. Прогнозируемая экономия средств в этом году составит 46 383 евро и в 2018 г. 139 148 евро.

При согласовании изменений были приняты во внимание комментарии Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, Союза реабилитационных учреждений Эстонии и Реабилитационного центра Отепя.