Изменения прожиточного пособия прошли первое чтение в Рийгикогу

Сегодня в Рийгикогу прошли первое чтение поправки к закону о социальном обеспечении, благодаря которым система прожиточного пособия станет более гибкой и сможет лучше прежнего направлять получателей пособия на рынок труда, значится в пресс-релизе.





”Лишь немногие параллельно с прожиточным пособием получали и зарплату. Возвращение на работу для людей зачастую сопряжено со сложностями и связано как с определенными расходами, так и со страхами. При этом, именно работа лучше всего способствует предотвращению бедности”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”При помощи более гибких условий и переходного периода мы хотим побудить получателей прожиточного пособия сделать первый шаг и снова пойти на работу”.

Основные изменения системы прожиточного пособия:

· Если по действующей системе прожиточное пособие сокращается уже в первый день зарплаты, то новая система создаст более льготные условия. В дальнейшем, когда человек пойдет на работу, в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении прожиточного пособия в будущем. Затем в течение четырех месяцев в доходы человека будет засчитываться лишь 50% от зарплаты. Описанное исключение предназначено для тех, кому как минимум в течение двух последних месяцев подряд было назначено прожиточное пособие, не принимая трудовые доходы в расчет и им можно воспользоваться лишь один раз в течение двух лет.

· Будут созданы более гибкие условия для работы школьников, например, на каникулах, поскольку по новым правилам трудовой доход несовершеннолетних в будущем не будет засчитываться как доход домохозяйства при расчете прожиточного пособия.

· Вырастет прожиточный минимум. Планируется, что начиная с 2018 г. пособие вырастет 130 до 140 евро в месяц. Будет отменено семейное пособие по необходимости и вмесош этого для совершеннолетних прожиточный минимум вырастет в 1,2 раза, то есть 168 евро в месяц вместо 130 евро.

· В дальнейшем детские пособия будут в полном объеме засчитываться как доходы семьи.

· У местных самоуправлений будет больше гибкости при принятии решений по расчету пособия и тому, какие доходы можно не засчитывать при назначении пособия. Также местные самоуправления могут принимать во внимание одноразовые расходы на неизбежные важные расходы на жилье при назначении пособия семьям, получавшим прожиточное пособие в течение продолжительного времени. Также у местных самоуправлений будет право в определенных случаях сокращать размер назначаемого прожиточного пособия.

· О прожиточном пособии можно будет возможно ходатайствовать на протяжении всего месяца, то есть будет упразднено требование о предоставлении ходатайства к 20-му числу.

В 2016 г. местные самоуправления выплачивали прожиточное пособие 15 300 семьям. В общей сложности прожиточное пособие получало 27 990 человек, что составляет 2,1% от населения Эстонии. 70% получателей прожиточного пособия трудоспособного возраста (12 221 человек) получали пособие по меньшей мере на протяжении трех месяцев подряд и лишь 13% из них (1640 человек) хотя бы на протяжении одного месяца имели трудовые доходы.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2018 г.

За рассмотрением законопроекта можно следить на сайте Рийгикогу.