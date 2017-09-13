Изменение движения на развязке в Хааберсти откладывается на пятницу

Поскольку дожди внесли коррективы в сооружение виадука на Палдиском шоссе и всей развязки в Хааберсти в Таллинне, то намеченные на сегодня изменения в организации там движения откладываются на пятницу, 15 сентября, сообщает Раэпресс.

В этот день начнется строительство второй части виадука. Транспорт будет допущен на частично построенную новую круговую развязку, въезд в город по Палдискому шоссе, начиная с топливозаправки Euro Oil, будет поднят на уже завершенный строительством участок дороги. Временный въезд на фирму "Юнайтед моторс" выводится на улицу Раннамыйза.

Перенаправляется движение с улицы Эхитаяте на Палдиское шоссе — оно пойдет по улице Ыйсмяэ. Под опалубкой строящегося виадука действует габаритное ограничение по высоте — 4,5 метра.

В субботу, 16 сентября, и воскресенье, 17 сентября, в районе перекрестка будут проводиться работы по подсоединению ливневого коллектора, что приведет к перекрытию улицы Раннамыйза. Объезд организуется по улицам Хааберсти, Мяэкыртси и Каэравялья/