Издание: вновь получивший пинка Пай заказывал работы для ”Сальме” у знакомых

Проведенный после проблем с Горхолоом внутренний аудит культурного центра Сальме выявил много подозрительных договоров, заключенных руководителем центра Меэлисом Паем. Сам Пай считает аудит своевольным, пишет Eesti Päevaleht.

В среду управа Пыхья-Таллинна сообщила, что в промежуточном рапорте внутреннего контроля говорится, что в центре культуры ”Сальме” были заключены сомнительные договоры. В ряде случаев сумма услуги была незначительно ниже установленного законом для договоров о госпоставках границы. Это может свидетельствовать о намерении избежать объявления конкурса на заключение таких договоров. Управление проектом детского театра, во главе которого стоял Меэлис Пай, не соответствовало установленным требованиям. Использование бюджетных средств не было прозрачным и оправданным.

Несмотря на то, что в резюме контроля названия фирм и имена людей, причастных к делу, прикрыты, издание выяснило, что при участии Пая были заключены договора, к примеру, с его бывшим сокурсником, бывшим коллегой по Кукольному театру и помощником знаменитого проекта ”старика из Юлемисте”.

Внутренний контроль отмечает, что, несмотря на то, что на всех договорах стоит подпись директора центра Тоомаса Тоо, вся собранная информация указывает на то, что по сути решения о заключении договоров принимались Паем.

Сумма всех сделок не превышала 10 000 евро, при превышении которой возникает обязательство по проведения тендера.

”Утверждения Раймонда Кальюлайда о моей работе в культурном центре "Сальме" и о работе и работниках культурного центра чрезвычайно злонамеренные и оскорбительные”, — прокомментировал ситуацию Пай.

„Произвольное толкование внутреннего аудита, ссылки на договоры и т. д. — будто выдержка из пропагандистской книги для морального уничтожения противника. Все заключенные договоры составлены соответствующими должностными лицами Пыхья-Таллинна, и предельные суммы поставок получили их одобрение”.

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