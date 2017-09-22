Издание: в Таллиннское горсобрание баллотируются алководители, воры и любители распустить руки

В октябре на местных выборах в Таллинне баллотируется по крайней мере 29 человек, наказанных в уголовном порядке. Больше всего лиц с криминальным прошлым идет по списках Центристской партии, пишет Eesti Päevaleht.

Издание изучило имеющуюся в регистре судебных наказаний информацию о баллотирующихся в столичное горсобрание кандидатах. Всего было проверено более 1400 человек. В регистре отображаются решения, обнародованные после 2006 года. Проступки, гражданские и административные иски в расчет не брались. Только уголовные дела.

Картина сложилась довольно пестрая: вождение в пьяном виде, избиение, воровство, подделка документов, мошенничество, вымогательство взятки…Как бы то ни было, закон не запрещает людям, имеющим или имевшим уголовное наказание участвовать в выборах. Исключение составляют случаи, когда человек отбывает реальное наказание.

”Когда я решил баллотироваться, то думал о том, что у меня есть наказание. Да, я был виновен и ответил за это. Я никогда не бежал от наказания. Я рад, что меня задержали прежде, чем я успел куда-то поехать”, — говорит баллотирующийся в Ласнамяэ по спискам центристов Григорий-Казимир Селиверстов, который в 2015 году был задержан за вождение в пьяном виде. Выходец из глубоко религиозной семьи, помощник старосты Казанской церкви в Таллинне, водитель митрополита Корнилия, он очень сожалеет о своем поступке. После случившегося митрополит отметил в характеристике Селиверстова, что на тот момент у того в жизни были нелегкие времена: мать он потерял еще раньше, а у отца только что случился инсульт. ”Тогда все навалилось разом. Каждому человеку надо давать второй шанс. В церкви я вижу людей, которым дан второй шанс и они его используют”, — говорит Селиверстов.

Бывший руководитель Ветеринарно-пищевого департамента Владимир Разумовский, осужденный за взяточничество, тоже не видит проблемы в выдвижении своей кандидатуры и подчеркивает, что наказание уже погашено.

”Из-за этой судебной саги я 11 лет находился в стороне от общественной жизни, не мог работать в госсекторе. Мои возможности были ограничены. Я был вынужден вычеркнуть эти годы из своей жизни, и что? Жизнь на этом не заканчивается. Я не скрывал свое наказание от избирателя, и избирательный союз несомненно в курсе”, — сказал Разумовский.

”Я не знаю, что партия думает об этом наказании, я не общался с ними. Полагаю, это наказание повлияет и на мое выдвижение, в том числе на урожай голосов. Решение об участии в выборах было принято до получения мной последнего наказания. Пусть ему дадут оценку избиратели”, — сказал выдвигающийся в рядах EKRE альпинист и учитель Калев Муру, пойманный в июне этого года на вождении в пьяном виде.

Примечательно, что среди кандидатов находятся те, кто не в курсе своего участия выборах. ”Не голосуйте за меня! Мне лень заниматься этой ерундой”, — сказал кандидат от избирательного союза MEIE в Нымме Прийт Браун. По его словам, они не подписывал никаких документов и вообще не давал никакого подтверждения, что хочет баллотироваться.

В похожей ситуации оказался центрист Марко Крейз, осужденный с десяток лет назад за вождение в пьяном виде и ненадлежащее физическое обращение. ”Сначала у меня была мысль баллотироваться, но потом я отказался, так как у меня нет времени и я хочу заниматься семьей и бизнесом”, — сказал он. По словам же генерального секретаря партии Михаила Корба, невозможно, чтобы Крейз не знал о своем выдвижении.