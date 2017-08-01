Издание: в Кремле не видят проблем в посещении Пенсом Эстонии и Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не видят проблем в посещении вице-президентом США Майком Пенсом Грузии и Эстонии, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.
”Это суверенные страны, которые выстраивают по своему усмотрению отношения с международными партнерами, и здесь никакой проблемы быть не может”, — сказал он.
По словам Пескова, такое сотрудничество становится ”проблемой” для России, когда оно ведет к расширению НАТО или инфраструктуры Североатлантического альянса.
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