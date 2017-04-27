Издание: в гибели пограничников в Хаапсалу виноваты спасательные жилеты

При таинственном несчастном случае с лодкой в прошлом году в Хаапсалу погибли двое пограничников. Как утверждается, их убийцами могли стать надетые на них спасательные жилеты.

К настоящему моменту известно, что на обоих пограничниках, которые в силу должности также были профессиональными морскими спасателями, были имеющиеся в основном снаряжении полиции жилеты — легкие и удобные, похожие на подтяжки спасательные жилеты, которые действуют как спасательное средство только тогда, когда спрятанный в тканевой оболочке жилета резиновый плавательный пузырь наполняют воздухом, сообщает Õhtuleht.

Более распространенные жилеты открываются автоматически, и их химический датчик при попадании в воду автоматически открывает баллон сжатого воздуха, который наполняет жилет мгновенного. Использовавшийся пограничниками вариант открывается вручную — оказавшийся в воде должен, дернув за шнурок, открыть баллон сжатого воздуха, чтобы он наполнил жилет. Хотя итоги расследования в полиции уже давно готовы, прокуратура их до сих пор не подтвердила. Поэтому до сих пор и не обнародована причина несчастного случая с лодкой.

28 июня в 19:12 поблизости от Хаапсалу произошел несчастный случай на море, в котором погибли двое патрулировавших в море пограничников. Мотор лодки работал, лодка кружилась на месте, и команды на ее борту не было. В 19:45 поблизости от лодки нашли утонувшего Тармо Каммера и в 20:05 — тело Ренеэ Карка.

Ляэнеская окружная прокуратура, комментируя статью Õhtuleht, сообщила, что не подтверждает представленные в ней утверждения. "Поскольку уголовное производство еще не закончено, невозможно и твердо утверждать, что случилось и что стало причиной гибели двоих пограничников", — сказал руководящий уголовным производством ляэнеский окружной прокурор Индрек Калда.

"Следователи действительно просили у прокуратуры разрешения на прекращение расследования, но этого разрешения не дали. Ляэнеская окружная прокуратура на данном этапе работы должна убедиться, что собранных в ходе уголовного производства доказательств и проведенных процессуальных действий достаточно и что они соответствуют сделанным выводам. При необходимости по требованию прокуратуры проведут дополнительные процессуальные действия", — пояснил Калда.

"До тех пор, пока разрешения на прекращение производства не дали, итоги расследования нельзя считать окончательными и ни один вывод нельзя рассматривать как достоверный. Прокуратура осуждает попадание доказательств текущего производства в СМИ и представление преждевременных выводов как правдивых. При прекращении уголовного производства первыми дадут возможность ознакомиться с результатами близким погибших. После этого о результатах сообщат прессе и общественности", — добавил Калда.