Издание: в Эстонии тайно действует литовский оптовый продавец лекарств

По оценке аптекарей, государство не справилось с внедрением аптечной реформы, более 300 аптек не соответствуют установленным в новом законе требованиям, а литовская фирма по оптовой продаже лекарств обошла закон и на глазах у департамента конкуренции завоевывает местный рынок, пишет Eesti Päevaleht.

В 2014 и 2015 годах были приняты два закона. Один из них гласил, что оптовый и розничный продавцы лекарств не могут быть связаны между собой, другой — что аптеку может держать только провизор, имеющий доминирующее влияние в предприятии. Переходный период для уже действующих аптек должен завершиться в 2020 году. Для новых аптек требования вступают в силу сразу.

Законы были внедрены с целью создания конкуренции на рынке, который по сути разделен между двумя-тремя крупными сетями. Еще во время принятия закона многие предупреждали, что это приведет к созданию т. н. серых аптек и провизоров-танкистов. По словам советника фармацевтического отдела Министерства социальных дел Хелен Берк, к лету этого года будет готов анализ риска ограничений собственности, который выявит возможные проблемы и возможности их решения.

На данный момент в Эстонии насчитывается 494 аптеки, из которых 362 не соответствуют требованиям. Более мелкие предприятия не могут арендовать площадь под аптеку, поскольку большие сети уже либо заняли, либо выкупили помещение. Некоторые пожелавшие остаться анонимными провизоры выразили недовольство действиями государства. До конца переходного периода осталось всего три года, а применительных положений до сих пор нет.

„Закон был принят в 2014 году, что они там будут анализировать? Во время переходного периода его следует начинать применять, а не анализировать. Этот анализ вызывает ходатайства о продлении, исключениях, и все это для того, чтобы обдурить государство. Сети ждут, чтобы этот закон провалился”, — сказал владелец провизорских аптек в Тарту Калле Курвитс.

По словам Курвитса, большие сети имеют неприбыльные т. н. запасные аптеки. ”Для того, чтобы при необходимости можно было перенести их в большие центры. Именно поэтому они открывают аптеки у черта на куличках. И если где-то появляется гипермаркет, то эта аптека переносится туда, и департамент лекарственных средств относится к этому толерантно”.

После поправок департамент выдавал разрешения в основном тем провизорским аптекам, которые пользуются франшизой какой-либо крупной сети.

”Если кто-то говорит в СМИ, что с приходом реформы часть аптек закроется и лекраста станут менее доступны, то это неправда, — считает Курвитс — Принадлежащие сетям убыточные аптеки просто закроются, а сами аптеки станут сильнее и улучшится выбор”.

По мнению Курвитса, статистика департамента по лицензиям показывает, что на рынке действует три-четыре предприятия, играющие по неэтичным правилам. Так, незадолго до принятия закона было подано много неполных ходатайств, которые были удовлетворены уже после вступления закона в силу. Таким образом получила разрешение Euroapteek. В начале прошло года департамент лекарственных средств попросил департамент конкуренции проверить, соответствует ли ее основатель — фирма Kvatropharma — установленным в законе требованиям.

По данному факту поступило три ходатайства, в которых указывалось на то, что литовское предприятие по оптовой продажи лекарств Euroapotheca UAB сдает фирме в аренду помещения, на то, что провизор-владелец предприятия является бывшим работником литовской фирмы и на то, что миноритарный акционер эстонского предприятия и руководитель литовской фирмы — одно и то же лицо. Эти факты находят подтверждение и при анализе данных открытых источников. Как местных, так и литовских.

Тем не менее, департамент конкуренции не видит в этом проблемы. ”Департамент конкуренции неоднократно анализировал связь OÜ Kvatropharma с концерном Euroapteek. Несмотря на то, что между концернами связь существует, по оценке департамента, этого недостаточно, чтобы выявить связь через доминирующее влияние в понимании закона о конкуренции. По этой причине мы считаем, что OÜ Kvatropharma соответствует установленным требованиям”, — сообщила заместитель гендиректора службы по вопросам конкуренции Кристель Рыымусаар.