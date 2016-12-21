Министерство внутренних дел представило правительству проект поправок к закону об учреждениях по по обеспечению безопасности, призванные сделать работу Полиция безопасности и Департамента информации более эффективной с целью обеспечения большей правовой ясности и защиты основных прав человека, пишет Eesti Päevaleht.

Закон, регулирующий деятельность обеспечивающих безопасность учреждений, был принят еще в 2001 году, однако за это время ситуация с безопасностью стала намного хуже, считают специалисты министерства. Изменения необходимы так из практических, так и обеспечивающих правовую ясность соображений.

Несмотря на то, министерство юстиции и так планировало упорядочить действия по слежке и получению информации, составители проекта отмечают, что изменения нужно принять как можно скорее.

К примеру, следует наделить учреждения госбезопасности полномочиями использовать для выполнения своих заданий предприятие, целевое учреждение или недоходное объединение, используя теневые данные или конспиративные приемы. Несмотря на то, что это в определенной степени возможно и сейчас, именно по части сокрытия данных это являлось практически невозможным.

По словам советника по коммуникации МВД Карин Касе, на данный момент при использовании юридического лица для исполнения тайных заданий конфиденциальность реально не обеспечена. По ее словам, закон станет и более ясным в отношении методов тайного сбора информации, например, вовлечения людей в секретное сотрудничество.

Другое важное изменение коснется действий, для которых необходимо получить разрешение суда. Согласно нововведениям, в неотложных ситуациях судья сможет выдавать разрешение в любом воспроизводимом виде.

По словам пресс-секретаря Полиции безопасности Харриса Пуусепа, это означает, что некоторые необходимые формальности можно будет выполнить позже. ”Эта возможность поможет более адекватно реагировать на угрозы безопасности государству”, — сказал он.

К законопроекту МВД присоединилось и Министерство обороны, которые хочет переименовать подведомственный ему Департамент информации в Департамент внешней разведки. По словам руководителя департамента Микка Маррана, перемены необходимы, так как нынешнее название четко не передает ни суть учреждения, ни сферу его компетенции.

”Новое название поможет лучше разъяснить задачи департамента и действовать еще более целенаправленно. Если учреждение более ясно отражает свою суть, то ему легче пополнить свои ряды толковыми работниками и вызвать в них интерес к столь важной и объемной с точки зрения госзащиты работе”, — сказал Марран и добавил, что юридический статус останется прежним.

Пуусепп подчеркнул, что переименование департамента информации не означает, что в Эстонии есть или будет и департамент внутренней разведки. ”Такого явления как внутренняя разведка в Эстонии нет и не будет”, — сказал он.

Переименование именно в департамент внешней разведки, а не просто в департамент разведки, по словам Маррана, вызвано тем, что в составе Сил обороны уже есть учреждение со схожим названием — Центр разведки.