Издание: Сависаар отказывается предоставлять финансовой инспекции данные о своей репутации

Вряд ли в 2014 году Эдгар Сависаар, выступая с идеей о создании Eesti Ühistupank (Эстонского Кооперативного банка), мог подумать о том, что три года спустя он сам послужит препятствием на пути к его открытию, пишет Eesti Päevaleht.

На данный момент финансовая инспекция запросила у Сависаара как у мэра города информацию о его коммерческой репутации. Политик на вопросы не отвечает, а это в свою очередь уже на несколько месяцев задержало выдачу банку лицензии.

Город Таллинн состоит в Кооперативном банке, и перед выдачей лицензии инспекция проверяет информацию о его членах. Так, в октябре прошлого года она запросила в отношении Таллинна как юридического лица информацию о репутации городского руководства и получила в ответ данные обо всех, кроме Сависаара. Банк сообщил инспекции, что постановлением суда Сависаар отстранен от должности мэра, в связи с чем не может дать разъяснений.

Инспекция парировала, что полномочия Сависаара приостановлены, но он не освобожден от должности, и что при желании он может предоставить данные о своей репутации как частное лицо. Адвокат Сависаара в ответ на это сказал, что, предоставив данные от имени мэра города, он нарушил бы постановление суда, которым отстранен от должности, а от своего собственного имени он этого делать не обязан.

Финансовая инспекция отметила, что отказ может негативно сказаться на выдаче лицензии банку. Более того, в подобном случае они имеют право вообще не рассматривать ходатайство.

В конце января банк предпринял еще одну попытку и попросил Сависаара предоставить инспекции запрашиваемую информацию, но Сависаар вновь отказался, через адвоката сославшись на отсутствие правовой возможности разъяснения своей репутации.

Сегодня состоится общее собрание Eesti Ühistupank, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация. В пятницу банк должен сообщить о своих дальнейших действиях инспекции.