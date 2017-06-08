Издание: родителей выводит из себя строительство новой супершколы

Государство закрывает три известные специализированные школы и приступает к строительству Школы изящных искусств, к которой прикрепит государственную гимназию. Информации о новой школе мало, а обеспокоенные учителя и родители завалили министерство письмами протеста, пишет Eesti Ekspress.

Издание отмечает, что ни дети, ни родители, ни учителя закрывающихся школ не хотят этого объединения и переезда, несмотря на то, что соответствующие планы зародились еще во время правительства Ансипа.

Полтора месяца назад стало понятно, что перемен не миновать: стратегией государственного бюджета на основание Школы изящных искусств было отведено 33 млн евро.

„Школу нельзя просто взять и пересадить в другое место, как растение, — говорит присяжный адвокат Аэт Бергманн, дочь которой посещает подлежащую объединению Таллиннскую среднюю музыкальную школу. — Корни потеряют очень много земли”.

„Мы — не против новой школы. Нам не нравится то, как это делалось, объединение трех школ. Статус профтеха вместо гимназии. Информационный вакуум и множество противоречий”, — сетует еще один родитель.

В поступивших на этой неделе в Министерство образования и науки обращениях подчеркивается отсутствие необходимости объединения школ. ”До настоящего момента никто не смог достаточно основательно объяснить и привести преимущества запланированной объединенной школы. Согласно каким расчетам изучение музыки в новой школе будет более продуктивными?” — вопрошают авторы писем, подчеркивая опасность централизации в области культуры и необходимость общественной дискуссии.

„Это удивительная вещь. Мы только что ознакомились с расположением помещений. Обсудили строительство бассейна, в котором смогут восстанавливаться балерины. Говорили и о строительстве бани и возможности организации концертов на крыше. А какие возможности для упражнений тут открываются! Балетная сцена будет больше, чем в театре ”Эстония””, — комментирует строительство новой школы канцлер министерства Теа Варрак, пообещав со свей серьезностью рассмотреть все поступившие письма и впредь предоставлять больше информации.

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