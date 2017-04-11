Издание: решения по инвалидности затягиваются, люди остаются без спецтранспорта и вспомогательных средств

С января по апрель текущего года сроки рассмотрения 270 ходатайств об установлении инвалидности (недостатка здоровья) превысили отведенные 45 дней. В некоторых случаях сроки превысили установленные на 33 дня, одному человеку пришлось ждать целых 78 рабочих дней, пишет Eesti Päevaleht.

Решение об установлении недостатка здоровья принимает и продлевает Департамент социального страхования. Выясняется, однако, что ведомство со своими задачам не справляется, и реформа трудоспособности вносит в жизнь людей с ограниченными возможностями, скорее, неразбериху, чем облегчение.

Согласно новой системе, сначала Касса по безработице должна оценить работоспособность человека. На это отводится 30 дней. Только после этого департамент начинает процесс установления инвалидности, и на это предусмотрено 15 дней. В связи с затягиванием решений со стороны кассы — тут тоже существуют пробелы — затягивается и решение по установлению недостатка здоровья.

”Причин, по которым установление недостатка здоровья задерживается, может быть несколько. Кому-то необходимо дополнить ходатайство, у кого-то имеющихся в инфосистеме здоровья данных оказалось недостаточно для экспертизы, у кого-то были выявлены иные препятствия”, — сказала пресс-секретарь Департамента социального страхования Кайли Уусмаа.

Возможность получить предназначенные для людей с ограниченным возможностями услуги связана со статусом по недостатку здоровья. В период, когда срок старого решения уже истек, а новое задерживается, человек не имеет права на получение связанных со своей инвалидностью услуг: такси для инвалидов, парковочная карта, помощь сурдопереводчика, льготы на приобретение вспомогательных принадлежностей и прочее.

”Я получил штраф за парковку, так как моя инвалидность просрочена”, — рассказал 40-летний житель Таллинна, передвигающийся при помощи инвалидной коляски. Несмотря на то, что мужчина подал ходатайство о продлении инвалидности за 15 дней до окончания срока действия предыдущей парковочной карты, решение было вынесено только через месяц с лишним. ”Вместе с окончанием инвалидности заканчиваются и все другие услуги и льготы, необходимые людям с ограниченными возможностями”, — отметил он.

Руководитель Союза глухих Эстонии Тийт Папп отметил, что некоторые люди оставались на этот период ожидания без помощи сурдопереводчика и других услуг. Также приостанавливается выплата пособия по инвалидности.

На вопрос о том, думал ли департамент над этой проблемой и предлагал ли людям какие-то решения, издание прямого ответа не получило. ”Каждый случай следует решать в индивидуальном порядке. Тем людям, которые на данный момент оказались без какой-либо услуги или льготы в связи с отсутствием действующего решения относительно их инвалидности, мы советуем непременно связаться с Департаментом социального страхования”, — ответила Уусмаа. Оставшиеся же без услуг люди утверждают, что департамент им никакого решения не предложил.

За три месяца текущего года в отношении решений по ходатайствам об установлении недостатка здоровья было подано 255 жалоб: в январе — 78 лет, в феврале — 49 и в марте — 128. 112 жалоб поступило в отношении решений по ходатайствам об обеспечении вспомогательными средствами, назначении реабилитации и нетрудоспособности.