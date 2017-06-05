05.06.2017, 13:15

Издание: ”разминирование” мусора может стоить Кландорфу разбирательств с полицией

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST
Издание: ”разминирование” мусора может стоить Кландорфу разбирательств с полицией
Nõmmelased Elmo Ant (vasakul) ja Tiit Kruusalu tõid reedel munitsipaalpolitsei ja avalikkuse silme all protestiks prügikotid Tallinna linnavalitsuse hoone ette.Foto: Andres Putting

В воскресенье пресс-секретарь Полиции и погранохраны Сейко Куйк подтвердил, что на выходных им поступило сообщение о проступке относительно возможного нарушения закона при вызове саперов, пишет Eesti Päevaleht.

”Полицейские занимаются сбором информации относительно происшествия и, если будут основания полагать, что был нарушен закон, будет возбуждено дело”, — сказал Куйк.

Напомним, что член избирательного союза ”Свободный гражданин ТаллиннаСергей Метлев направил в полицию сообщение о проступке с просьбой о призвании к ответственности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который, по оценке Метлева, вчера дал незаконное распоряжение сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

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По оценке Метлева, вице-мэр знал, что речь идет об акции, инициированной уставшими от мусорного беспорядка жителями города.

”Кландорф дал чиновникам Муниципальной полиции незаконное распоряжение совершить в спецслужбу ложный вызов. Речь идет о злонамеренном нарушении, которое отвечает статье 278 Пенитенциарного кодекса и за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1200 евро или ареста”, — сообщил Метлев.

Кландорф считает свое поведение правильным. Он сказал, что ему позвонил руководитель Муниципальной полиции Айвар Тоомпере и спросил, что делать с мешками, на что Кландорф ответил, что, конечно, вызывать полицию.
Вице-мэр опровергает утверждения о том, что как он, так и МуПо должны были знать, что в мешках находится именно мусор, и что они напрасно побеспокоили саперов. ”Нельзя трогать вещи, когда ты не знаешь, что там”, — сказал он.

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