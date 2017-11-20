Издание: председателям городских и волостных собраний назначили огромные зарплаты

После административной реформы новые волостные коалиции решили вновь сделать должности председателей городских и волостных собраний высокооплачиваемыми, пишет Eesti Päevaleht.

Кроме Таллинна, где председатель горсобрания Михаил Кылварт будет получать наравне с мэром и президентом 5288 евро, неожиданностью стала сумма зарплаты председателя совета объединенной волости Сааремаа с 32 000 жителей Тийю Аро, которая будет получать 3800 евро.

Председатель волостного собрания Йыгева Райво Мейтус будет получать 3150 евро.

Согласно закону об административной реформе, все предыдущие волостные старейшины и председатели собраний (в случае, если они не продолжают в той же должности) в зависимости от стажа получают компенсацию в размере оклада за 6 или 12 месяцев. Так, Мейтус получит компенсацию в размере 25 000 евро.

Председатель Пярнуского горсобрания Андрес Метсоя будет получать 2000 евро.

Председатель совета волости Эльва Маано Коэметс будет получать 2500 евро плюс компенсация за использование личного автомобиля в размере 450 евро. Также как бывший старейшина волости Ранну он получит компенсацию в размере 21 590 евро.

Руководство самоуправлений аргументируют поднятие зарплат возросшей нагрузкой.