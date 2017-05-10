Издание: ошибки в учебнике Красного Креста могут стать причиной опасных для жизни ситуаций

Вышедший весной этого года учебник Красного Креста Эстонии по оказанию первой помощи заставляет врачей в удивлении поднимать брови, пишет Eesti Päevaleht.

Издание тиражом 5000 экземпляров не прошло рецензирование и редактуру и кишит ошибками и спорными местами. Его автором является президент Красного Креста и известный эпидемиолог доктор Кууло Кутсар. Речь идет о материалах для будущих учителей по оказанию первой помощи.

Один из опасных советов касается оказания первой помощи человеку с повреждением позвоночника. ”Поместите пострадавшего на спину на жесткую ровную поверхность”, — пишет Кутсар в книге. Медбрат скорой помощи и преподаватель основ первой помощи Рихо Мянник удивлен: ”Двигать пострадавшего с повреждением позвоночника в сторонних целях запрещено, и это должны делать только эксперты”, — говорит он. По словам самого Кутсара, он придерживается того же мнения и вопрос заключается в формулировке. ”Поместите…Является ли это движением? Может, условно и является”, — признает Кутсар и объясняет, что имел ввиду, к примеру, осторожную коррекцию положения лежащего на боку пострадавшего.

Таких примеров можно привести еще определенное количество. Говоря о тех, кто критикует его книгу, Кутаср отмечает, что в критике выражаются раздутые страхи, которые не принимают во внимание возможности тех, кто оказывает первую помощь. ”Наш опыт Красного Креста с этими курсами показывает, что даже имеющие медицинское образование люди не совсем точно понимают, что можно сделать на улице для оказания помощи. Они всегда предлагают больше, но первая помощь ведь предполагает оказание помощи без медицинских средств или при их минимальном количестве”, — отмечает доктор.