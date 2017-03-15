Издание обвиняет Сарапуу в скрытом участии в ”мусорном бизнесе”. Политик все отрицает

В среду еженедельник Eesti Ekspress написал о том, что зять вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, занимающегося вопросами отходов в городе, и директор коммерческих объединений Сарапуу ATKO Марго Томингас тайно участвует в городском ”мусорном бизнесе”. Сарапуу эти обвинения отрицает.

Так, издание написало, что в последние два года устраиваемые Таллинном тендеры выигрывала ”таинственная” Baltic Waste Management (BWM), которая сразу после регистрации в октябре 2014 года стала резко ”доминировать на городских конкурсах”. При этом, речь не всегда шла о более выгодной цене. Так, в ходе тендера на организацию вывоза и переработки отходов в Ласнамяэ самую низкую стоимость услуги предложила имеющая 20-летний опыт AS Keskonnateenused, но проиграла. То же самое случилось и в Нымме. Издание отмечает, что владелец BWM Кайдо Лаанъярв связан с Марго Томингасом, который в свою очередь является зятем Сарапуу и руководителем концерна Сарапуу ATKO Grupp.

В ответ на обвинения Сарапуу посредством сообщения для прессы отметил, что не является пайщиком упомянутой фирмы по вывозу мусора. ”Также могу заверить, что я не участвую в ежедневной работе ATKO Grupp, поэтому все технические детали мне неизвестны”, — написал он.

В статье отмечалось также, что принадлежащие мусорной фирме транспортные средства стоят в автобусном парке ATKO. ”Услугами предприятий ATKO пользуются несколько фирм: как те, что арендуют площадь на данной территории, так и те, что нуждаются в специфических услугах (ремонтных работах, помывке крупногабаритных машин)”, — сказал Сарапуу.

”Кроме того, могу заверить, что все государственные тендеры были проведены Таллиннским департаментом окружающей среды корректно. Все споры были рассмотрены в суде и на основании этого объявлены победители”, — заверил чиновник.