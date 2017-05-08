Издание: ”обозреватель данных” рассекретил конфиденциальные сделки нотариусов

С марта этого года благодаря услуге по мониторингу данных (Andmejälgija) каждый человек может проверить на портале eesti.ee, какие госучреждения запрашивали его данные в регистре народонаселения. Выяснилось, что новый сервис отражает запросы, сделанные не только в отношении этого человека, но и запросы, сделанные относительно его близких, пишет Eesti Päevaleht.

Так, если услуга отображает запрос в системе здоровья e-tervis, хотя человек врача не посещал, то речь может идти об автоматическом запросе и на самом деле врача посещал кто-то из его близких.

В связи с этой недоработкой обозреватель данных уже принес много головной боли, к примерам, нотариусам. По словам исполнительного директора Палаты нотариусов Эве Странг, после внедрения услуги, извещение о просмотре личных данных стали получать и те люди, которые сами к услугам нотариуса не прибегали, но у которых это делали близкие. ”Нотариус имеет право обнародовать информацию о должностном действии только участникам этого действия или их уполномоченным представителям. После внедрения обозревателя данных в палату нотариусов стали обращаться люди, которые услугой нотариусов не пользовались, но которым поступила информация о просмотре их данных в связи с, например, совершенной их родителями сделкой”, — сказала Странг. По ее словам, это является достаточно большой проблемой, поскольку некоторые ведомства (те же нотариусы) по закону обязаны соблюдать конфиденциальность, а в данном случае это невозможно.

По словам советника по коммуникации Министерства внутренних дел Кристин Раммус, обозреватель данных — это сложная система с большим количеством пользователей, о максимальном функционировании которой, несмотря на предварительное тестирование и анализ, можно говорить только после окончательного внедрения. Руководитель службы по связям с общественностью Министерства юстиции Рийна Солман сказала, что для устранения проблемы они в сотрудничестве с другими причастными сторонами сейчас делают все возможное.

По словам руководителя отдела развития X-tee Департамента государственной инфосистемы Хейко Вайнсалу, новая услуга обнажила недостатки, устранением которых теперь придется заниматься самим учреждениям. ”Их устранением теперь должны будут заняться сами учреждения: изменить логику использования услуг по предоставлению данных и найти вместе с поставщиками услуги максимально соответствующие конкретным потребностям решения”, — сказал он.