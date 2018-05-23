Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.

Так, например, волостей Вярска и Микитамяэ больше нет, а на смену им пришли волость Сетумаа и уезд Выру.

”На российской стороне на границе работает человек, который знает эстонский и знает, что здесь происходит. Он знает, что адреса поменялись и говорит, что у вас больше нет таких волостей. Просто не разрешает пересекать границу. Ну, наверное, он имеет на это право”, — говорит глава Liinamäe Reisid OÜ Юри Саар.

Саар считает, что государству следовало лучше проинформировать население о возникшей после реформы ситуации, а не дожидаться, когда людей просто перестанут пускать через границу.