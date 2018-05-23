23.05.2018, 12:30

Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

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Мадис Муст
Мадис Муст
EST 1
Luhamaa piiripunktist saab muretult läbi, kuid kas samad dokumendid ka Venemaa piiripunktis sobivad, see on iseküsimus.
Tartu-Luhamaa maanteFoto: MARI LUUD

По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.

Так, например, волостей Вярска и Микитамяэ больше нет, а на смену им пришли волость Сетумаа и уезд Выру.

”На российской стороне на границе работает человек, который знает эстонский и знает, что здесь происходит. Он знает, что адреса поменялись и говорит, что у вас больше нет таких волостей. Просто не разрешает пересекать границу. Ну, наверное, он имеет на это право”, — говорит глава Liinamäe Reisid OÜ Юри Саар.

Саар считает, что государству следовало лучше проинформировать население о возникшей после реформы ситуации, а не дожидаться, когда людей просто перестанут пускать через границу.

В то же время, по словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марии Гоняк, на погранпунктах Лухамаа, Койдула и Нарва о таких случаях информации нет. То же самое утверждает Департамент шоссейных дорог. Его представитель Мартти Кангур говорит: ”Поскольку на регистрационное удостоверение вносится адрес связанного с данным транспортным средством лица по состоянию на момент выдачи документа, то оно никак не может стать просроченным или недействительным даже в случае перемены адреса”.

При желании свидетельство можно заменить бесплатно, но обязательным это не является.

По словам жителей региона, в России сейчас вообще чаще стали проверять документы. Скорее всего, причина кроется в грядущем ЧМ по футболу.

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