Издание: лечивший в Финляндии здоровые зубы эстонский врач продолжает работать в Таллинне

На этой неделе Финляндия применила в отношении стоматолога из Эстонии ограничение на осуществление врачебной деятельности, которое однако на его родине не действует, поскольку Департамент здоровья Эстонии не считает нужным оповещать пациентов о медиках, лишенных за рубежом лицензии и вернувшихся в родные пенаты, пишет Eesti Päevaleht.

Дмитрий Филипенко в 2008 году окончил Тартуский университет по специальности ”стоматология” и сразу же отправился работать в Финляндию. В 2013 году Филипенко основал там свой бизнес и создал сеть стоматологических клиник под названием Meidänklinikka Oy.

В 2015 году в фирме работало 50 врачей и гигиенистов. Планы были грандиозные. Однако летом того же года им суждено было рухнуть: финский департамент Valvira, осуществляющий надзор за деятельностью учреждений социального попечения и здравоохранения, без предупреждения вынес запрет на деятельность фирмы, сообщив, что работа клиник представляет угрозу для пациентов.

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Согласно обвинениям ведомства, работающие в фирме врачи и гигиенисты обладали недостаточной квалификацией. Кроме того, их заставляли ставить лжедиагнозы: к примеру, лечить несуществующие дырки. Один из пациентов рассказал, что в данной клинике у него диагностировали кариес трех зубов и воспаление десен, хотя позже другой врач не обнаружил ни дырок, ни воспаления.

Наряду с этим гигиенисты клиники выполняли работу стоматолога, для осуществления которой у них отсутствовала квалификация: ставили пломбы, удаляли зубы, зашивали раны. Инспекторы посчитали маловероятным, что ответственный врач Филипенко провел 64 лечебные процедуры в день в трех разных городах страны.

После закрытия Meidänklinikka Филипенко основал в Финляндии еще одну фирму, но ее постигла та же участь. В минувший вторник Valvira запретил Филипенко работать стоматологом. Лишенный финской лицензии Филипенко вернулся в Эстонию, где продолжает лечить зубы.

Сам Филипенко называет аргументы Valvira субъективными и подчеркивает, что большинство из них основываются на информации из интернет-форумов. По его словам, никто из пациентов не пострадал, также не было подано ни одной жалобы. Коме того, департамент вынес решение, предварительно не спросив разъяснений у клиники.

На вопрос о лечении здоровых зубов Филипенко отвечает, что это нормально, когда разные врачи ставят разные диагнозы. ”Один врач может сказать пациенту, что у него две дырки. А другой, более дотошный, скажет этому же пациенту, что у него шесть дырок и зубной камень”, — объясняет стоматолог.

Также, по его словам, проведение нескольких десятков операций в день в разных городах вполне возможно. ”Это очень просто”, — утверждает он. Так, в тот день он уже в семь часов утра начал установку первых имплатнов пациентам в Пори, затем примерно в четыре дня отправился в находящийся в часе езды Тампере, где пациентов нужно было только осмотреть, после чего к шести часам поехал в Хельсинки. Домой он приехал около десяти часов вечера. Оборот в тот день составил 15 000 евро.

Кроме того, под руководством ответственного врача одновременно могут работать несколько помощников врачей, которые после прохождения соответствующего обучения вправе даже ставить пломбы. По заверению Филипенко, подобная система в Финляндии является законной и действует уже более десяти лет.

Филипенко оспорил постановление департамента о закрытии клиник и, по его словам, одержал в суде первой инстанции победу. Департамент обжаловал решение, и вердикт суда второй инстанции будет вынесен в ближайшее время. По словам стоматолога, чем больше затягивается решение, тем большую компенсацию можно будет попробовать получить. Речь идет о нескольких миллионах евро.

Пресс-секретарь Valvira Анна Карьялайнен опровергает все утверждения Филипенко. По ее заверению, в суде первой инстанции выиграл именно департамент, а суд второй инстанции не принял жалобу сети клиник к рассмотрению. Карьялайнен отметила, что решение департамента по-прежнему в силе и что все эпизоды основывались на тяжких нарушениях требований по обеспечению безопасности пациентов.

Владелец клиники Danmed, в которой работает сейчас Филипенко, Вита Мединская сказала изданию, что она очень довольна работой данного врача и что все номерки к нему разобраны до середины июня.

В начале 2016 года Эстония присоединилась к общеевропейскому механизму предупреждения, охватывающему врачей, стоматологов, работников сферы здравоохранения и образования. Несмотря на то, что система работает и страны-участницы обязаны сообщать о лишенных права на ведение деятельности работниках, директива не регулирует дальнейшие действия стран после получения данной информации.

Примечательно, что Филипенко — не единственный врач из Эстонии, по отношению к которому за рубежом действует ограничение права на работу. За последние четыре года в Финляндии лишены или ограничены в правах на деятельность еще 15 эстонских врачей. При этом, в период 2013-2015 гг в Финляндии всего таких врачей было 21. В качестве главных причин ограничения разрешения были названы недостаточная квалификация, непрофессиональное поведение, а также ухудшение состояния здоровья самого врача.

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Эстонии Юллар Кальюмяэ, комментируя ситуацию, сказал, что в Эстонии лишить врача лицензии может только суд в качестве дополнительного наказания за совершенный здесь проступок. С точки зрения департамента, автоматическое применение в Эстонии установленного другим государством ограничения не всегда оправдано.

По словам президента Союза стоматологов Эстонии Марека Винка, проблема заключается в том, что регистр работников здравоохранения ведется государственным ведомством, работники которого недостаточно мотивированы и компетентны в медицинской сфере. ”Чиновник слепо следует действующему законодательству и не спешит решить жизненно важную для врачебного сообщества проблему”, — отметил он.