20.06.2017, 16:45

Издание: кто убил Дмитрия Ганина?

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Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
EST
Издание: кто убил Дмитрия Ганина?
Kell pool üks öösel. Kiirabibrigaadid on kohal. Esiplaanil auto, mis on juba peale võtnud Olegi, tagumisse kiirabiautosse viiakse Dmitri Ganinit, kel on sel hetkel jäänud elada vähem kui kaks tundi.Foto: Kriminaalmenetluse materjalid

Убитый во время беспорядков Бронзовой ночи Дмитрий Ганин получил удар ножом так, что этого не заметили избивавшие его люди, пишет Eesti Päevaleht.

Того самого момента, когда убийца вонзает нож в спину Ганина, никто не замечает. А, если и замечает, то молчит. Молчит и убийца. Нож исчезает. Он не найден до сих пор. Равно как и преступник. У полиции под подозрением было пять человек. Все они избивали Ганина, но убийство отрицают. Сейчас они живут обычной жизнью, и только самому убийце известно, что это его рук дело.

К полуночи 26 апреля Дмитрий Ганин и его друг Олег уже несколько часов без особых происшествий шатались по городу от одного разгромленного киоска к другому, набивая карманы всякими вещами. На улице Татари Олег совершил роковую ошибку: бросил в и без того разбитые окна бара Woodstock стеклянную свечу, чем и привлек внимание находившихся рядом людей. Олег и Дмитрий быстро поняли, что надо бежать. Это только подлило масла в огонь. Свидетели рассказывают, что за беглецами последовали от пяти до десяти мужчин. Далеко убежать первые не успели.

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Прийт (имя изменено) рассказал полиции, что услышал звон стекла, обернулся и увидели двух бегущих в его сторону мужчин. ”Поскольку была ужасная суматоха, и я не понимал, что происходит, то я побежал им навстречу и схватил того, что был в красной куртке. Я два раза ударил его кулаком в область лица, и больше не трогал”, — сказал он на допросе. Прийт работал дизайнером мебели и ранее с полицией дела не имел.

Dmitri Ganini punane sulevest varjas juuresolnute eest noahoopi ja nii ei saanud keegi aru, et asi on kriitiline. Ringiga on näidatud noatorke koht. Foto: Kriminaalmenetluse materjalid

Далее за остановленного кулаком Прийта Ганина взялся ученик строительной школы Ээро. ”Я побежал за ним, схватил левой рукой на правое плечо и потянул назад, одновременно нанося удары по правым ребрам. Я повалил его, склонился над ним и ударил пару раз ногой по заднице и спине. Несколько раз сильно ударил и правым кулаком в лицо”, — рассказал молодой человек на допросе. Он утверждает, что ножом никого не ударял. Ээро — активный член Кайтселийт, занимается спортом. Это тоже его единственные проблемы с полицией.

Находившийся возле дверей Woodstock Свен услышал крики: ”Ловите их!”, и, недолго думая, последовал за убегающими. Дмитрия уже ”сняли с дистанции”, и Свен нагнал споткнувшегося Олега. Свен повалил его и стал бить ногами по ребрам. Олег получил сотрясение мозга и потерял сознание. По словам Свена, в избиении Ганина он не участвовал и вообще был повернут спиной и избивающего не видел.

Для другого ученика строительной школы Кайдо звука разбившегося стекла также оказалось достаточно. Он бросился за убегающими, не зная, в чем дело, но уже по ходу услышал, что те вроде бы разбили окно. ”Я бил его, чтобы научить, что так не делают. Окна бить нельзя”, — аргументировал Кайдо свое поведение стражам порядка. Кайдо — член Кайтселийт и на следующий день должен был отправиться на учения. В ту ночь он был одет в приличный костюм, но перед дракой оставил пиджак в баре. Кайдо говорит, что ножом никого не бил. Зато за год до того в одном из баров он ударил человека молотком по голове, за что и понес наказание. Сейчас Кайдо трудится в области медицины.

В избиении Ганина принимал участие и Кевин, который рассказал на допросе, что ножи брались на кухнях разгромленных баров и что они даже валялись на улице, так что желании любой мог им воспользоваться. Сначала Кевин полностью отрицал свою причастность к избиению Ганина, но выяснилось, что он врет. Свидетель сказал, что Кевин что-то сделал, но быстро вернулся, так как посчитал бессмысленным избиение несколькими людьми одного. Сейчас Кевин зарабатывает на хлеб в качестве предпринимателя в области лесоводства и мебельного дела и в орбиту внимания полиции более не попадал.

Янек, которого тоже подозревали, но в меньшей степени, также полностью отрицал свое участие в избиении Ганина. У него было и алиби от другого свидетеля: ”Я не видел, чтобы Янек бил кого-то там на улице Татари. Он был слишком пьян”.

Изначально у полиции было в общей сложности 14 подозреваемых в убийстве. В итоге осталось пять. Ганин был убит в промежуток с полуночи до прибытия скорой около половины первого. Его избивало до пяти человек. Как минимум один их них бил лежащего на земле Ганина планкой от забора или металлической трубой. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ни одно из этих повреждений не было смертельным. Если бы кто-то не выхватил нож и не нанес им жертве удар между ребер, повредив легкое. Согласно экспертизе, после получения удара ножом Ганин смог продвинуться еще на несколько метров. Рана была длиной менее нескольких сантиметров, и люди не замечали крови, потому что красного цвета жилетка скрывала и впитывала ее. Никто не понял, что произошло убийство, и убийца, не вызывая подозрений, смог незаметно покинуть место преступления.

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