29.03.2018, 11:25

Издание Kroonika публично извинилось перед Давидом Пярнаметсом и Элиной Нечаевой

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rus.delfi.ee
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Издание Kroonika публично извинилось перед Давидом Пярнаметсом и Элиной Нечаевой
Elina Nechayeva ja David PärnametsFoto: Priit Simson

Издание Kroonika публично приносит извинения за статью, в которой психолог комментирует отношения певицы Элины Нечаевой и ее возлюбленного Давида Пярнаметса.

Издание отмечает, что от себя к мнению психолога ничего не добавляло, но признает, что возможности ответить второй стороне предоставлено не было.

"Признаем, что статья содержит неподобающие субъективные оценки, в соответствии которых действительности издание Kroonika перед публикацией не убедилось. Редакция Kroonika очень сожалеет о причиненных Элине Нечаевой и Давиду Пярнаметсу неудобствах и страданиях. Редакция Krooinika заверяет, что наша цель ни в коем случае не заключалась в том, чтобы задеть их чувства или бросить тень на их отношения”, — написано в извинении.

Полностью текст можно прочитать здесь.

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