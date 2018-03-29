Издание Kroonika публично извинилось перед Давидом Пярнаметсом и Элиной Нечаевой

Издание Kroonika публично приносит извинения за статью, в которой психолог комментирует отношения певицы Элины Нечаевой и ее возлюбленного Давида Пярнаметса.

Издание отмечает, что от себя к мнению психолога ничего не добавляло, но признает, что возможности ответить второй стороне предоставлено не было.

"Признаем, что статья содержит неподобающие субъективные оценки, в соответствии которых действительности издание Kroonika перед публикацией не убедилось. Редакция Kroonika очень сожалеет о причиненных Элине Нечаевой и Давиду Пярнаметсу неудобствах и страданиях. Редакция Krooinika заверяет, что наша цель ни в коем случае не заключалась в том, чтобы задеть их чувства или бросить тень на их отношения”, — написано в извинении.

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