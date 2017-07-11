Издание: корь подступает к Эстонии все ближе

В Эстонии вновь возрос риск эпидемии кори, о чем предупреждает и Департамент здоровья, пишет Maaleht.

В Финляндии после Яанова дня опасное заболевание было диагностировано у четверых человек.

Департамент здоровья предупреждает на своей странице, что в 2016 году в некоторых странах Европы участилось количество случаев заболевания корью и что много новых случаев зафиксировано и в 2017 году. Больше всего заболевших во Франции, Бельгии, Германии, Польше, Украине, Румынии и Италии. Во всех странах, где распространяется эпидемия, иммунизацией охвачено менее рекомендованных ВОЗ 95% населения.

В Эстонии за первые шесть месяцев 2017 года зарегистрирован один случай заболевания корью, который связан с поездкой в Италию. В 2016 году было зафиксировано два случая (корь была привезена из Египта и Индонезии). В 2015 году зарегистрировали три случая, когда люди заболели после путешествия, и один случай местного заражения.