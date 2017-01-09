58-летняя Линда долгое время общалась с работниками Департамента социального страхования с целью получения более высокой пенсии за воспитание пятерых детей. Ведомство придерживалось мнения, что воспитанием пятого ребенка она занималась недостаточно долгое время, и отказывало женщине. Отчаявшаяся Линда подала ходатайство о предоставлении государственной юридической помощи, в результате чего ей удалось ”выбить” себе более высокую пенсию по старости, пишет Eesti Päevaleht.

C нового года правовая помощь от государства станет доступна большему количеству людей: в конце прошлой недели вступила в силу поправка к закону, которая делает возможным предоставление бесплатных юридических консультаций по всей Эстонии. Услуга рассчитана на людей, чей доход меньше или до 1,5 раз превышает средний по стране. Наряду с этим будет внедрена услуга по предоставлению правовых консультаций людям с особыми потребностями.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, государственная правовая помощь дает людям возможность решать проблемы без обращения в суд, а, если это невозможно, предоставляет помощь в составлении документов и представлении их интересов в суде по менее сложным спорам. По его словам, поправка поможет сэкономить средства. В последние годы бюджет на бесплатную правовую помощь составлял чуть менее 4 млн евро в год, и хозяйственными вопросами занималась Эстонская адвокатура. Теперь государство выделило дополнительные 700 000 евро и объявит конкурс. ”Если в прошлом году на государственную правовую помощь ушло около 4 млн евро, то в этом году мы приблизимся к 5 млн. Это большой шаг вперед”, — отметил Рейнсалу.

Адвокатура уже на протяжении многих лет критикует недостаточное финансирование услуги. В прошлом году на бюджет значительно повлияли судебные процессы над Ассаром Паулусом и Хароном Дикаевым, и для покрытия издержек государство выделило из резервов более 254 000 евро. ”Невольно возникает чувство, что хроническое недофинансирование является сознательным и прагматичным решением, которое позволяет регулировать нагрузки на суды и прокуратуру за счет ограничения доступа нуждающихся в помощи людей”, — отметил недавно бывший председатель адвокатуры Стен Луйга.

Другой проблемой, по мнению адвокатов, является низкая почасовая оплата. По словам нынешнего председателя адвокатуры Ханнеса Валликиви, они предложили Министерству юстиции поднять оплату за час примерно на половину от рыночной стоимости, то есть до 60 евро вместо нынешних 40.

”Если само государство участвует в сложном судебном процессе и нанимает адвоката, то платит именно эту цену. Для своих граждан же оно закупать правовую помощь по такой цене не хочет”, — отметил Валликиви.

При 3 минуты на 300 страниц дела

По словам Луйга, прокуратура и суды получают из большой нагрузки и низкой оплаты труда защитников явную выгоду. Присяжный адвокат Геннадий Кулл приводит тому яркий пример: материалы по делу группировки Харона Дикаева насчитывали 53 тома, то есть более 15 000 страниц. На ознакомление адвоката с материалами обвинения государством отводится до трех оплачиваемых часов, что в данном случае означало было чуть более трех минут на каждый том. ”Любому находящемуся в здравом уме человеку ясно, что ни один адвокат не в силах за это время прочитать 300 страниц”, — сказал Кулл и отметил, что оставшуюся часть работы приходится делать в свое свободное время, так как целью является предоставление качественной помощи.

Валликиви парирует, что данный пример — исключение из правил, и что в большинстве случаев отведенного времени достаточно, однако из-за негибкости порядка оказания государственной правовой помощи и невысокой оплаты труда возникает напряжение.

На данный момент предоставляющих услугу государственной правовой помощи адвокатов мало: из примерно тысячи членов адвокатуры этим занимаются около ста человек. Особенно мало среди них молодых специалистов, поэтому председатель адвокатуры серьезно обеспокоен дальнейшей судьбой услуги. Многие причастные к делу лица говорят, что занимаются государственной правовой помощью именно по доброте душевной, именитые адвокаты ”об это свои руки не марают”.

Рейнсалу с критикой низкой оплаты труда согласился и пообещал ходатайствовать на переговорах по бюджету следующего года о дополнительных средствах. Также он отметил, что, кроме уже указанных выше дополнительных средств, было выделено еще 190 000 евро, а также уменьшены обязательства по участию защитника в укороченном производстве, вследствие чего планируется экономить по 170 000 евро в год. Положительное влияние оказывает и стабильно уменьшающийся рост преступности.

По мнению министерства, при ближайшем рассмотрении ситуация не такая печальная, какой может показаться на отдельных примерах.