Издание: эстонская фирма связана с основным фигурантом схемы "Русская прачечная"

По данным международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, весной 2009 года две фирмы вели странную электронную переписку, пишет Eesti Päevaleht.

Речь идет о юридической компании Mossack Fonseca, получившей известность в результате т. н. скандала с ”панамскими документами” и помогавшей бизнесменам, политикам и преступникам выводить свои деньги в налоговый рай, и фирме, скрывающейся под подписью 768.

768 обратилась к адвокатам Mossack Fonseca с просьбой предоставить ей список фиктивных топливных фирм. Компания радушно выслала на это ”заполненную до отказа” таблицу Excel и получила в ответ: ”Благодарю вас за быстрое сообщение. Сообщаю, что свяжусь со своими клиентами и скоро отвечу вам. С наилучшими пожеланиями, Катрин Тахо, Prospera”.

Так выяснилось, что за таинственными 768 скрывается фирма Prospera, имеющая подразделения в Литве, Эстонии и на Мальте. Литовское ответвление даже называется OCCRP ”большим агентом” по предоставлению помощи в создании коммерческих объединений "в зоне действия налогового рая". Часто ”помощь” нужна именно не знакомым с местными регуляциями и правопорядком иностранцам. Предлагаются и услуги ”теневых директоров”.

Четыре года спустя четыре отмеченные в таблице Mossack Fonseca фирмы сыграли существенную роль в схеме "Русская прачечная". Одна из предложенных Prospera фирм называется Westburn Enterprises Ltd. Она была основана в марте 2004 года в Шотландии местным агентством Axiano Company Secretaries Ltd. В период с 2004-2011 гг фирма показала 3250 фунтов административных расходов при капитале в один фунт, что подтверждает ее пребывание в режиме ожидания и фиктивность. Директором Axiano являлся бывший чиновник налогового департамента Кипра Мариос Папантониоу, руководивший 66 фирмами, в том числе связанными с выводом миллиарда из трех молдавских банков. В 2012-2014 гг Westburn показала крайнюю активность: на банковский счет фирмы в Moldindconbank поступило более 20 млрд долларов. Большая часть этих средств сразу же была перенаправлена дальше, однако около миллиона было потрачено на приобретение акций банка Молдовы.

Большинство фирм, отмывавших предположительно средства ФСБ, являлись топливными. Как правило, мошенники и адвокатские бюро или юридические консультанты с подозрительным прошлым пользуются для сокрытия действительных получателей прибыли телами именно топливных фирм. Большая часть участвовавших в российской схеме предприятий также ”занималась” топливом.

Наряду с поставкой невнятных потолочных компаний, с июня прошлого года Prospera предоставляет услугу по открытию банкового счета для э-резидентов. Представитель Prospera Eesti Катрин Тахо сообщает в объявлении на портале Lowtax, что фирма помогает э-резидентам Эстонии открывать счета для своих коммерческих предприятий. Поскольку у предприятия должен быть хотя бы виртуальный адрес, Prospera предлагает уладить этот вопрос через свое адвокатское бюро.

Выясняется, что, помимо прочего, фирма связана с литовским торговцем наркотиками Рокасом Карпавичиусом. В марте пресса писала о возможном участии Prospera в сокрытии полученных им в результате наркобизнеса средств. Из обнародованных в прошлом году документов Mossack Fonseca следует, что мальтийское подразделение Prospera Malta занималось администрированием его фирмы Contara Inc, созданной специально для отмывания денег.

Предшественником Prospera считается фирма Эрика Валласте Divec, которая в свое время помогла предпринимателям через оффшорные компании положить в карман миллионы неуплаченного налога. Издание Eesti Ekspress писало, что в 1999 году на основании обнаруженных в офисе фирмы документов налоговый департамент вынес 210 решений об уплате налогов на общую сумму 239 млн крон.После этого Валласте придерживался сдержанной линии, однако другой рулевой — Прийтен Тамм — по-прежнему действует в Prospera.

Поскольку ни Катрин Тахо, ни фирма Prospera на электронные письма не реагировали, журналисты отправились в расположенный в здании Metro Plaza офис предприятия. Представитель компании сказал, что они не содействовали отмыванию российских денег, никогда не были связаны с Westburn и не являлись посредником между другими участниками схемы. Он пообещал предоставить официальные комментарии, однако к моменту написания статьи ответов так и не поступило. Катрин Тахо имеет действительные и недействительные связи с 522 эстонскими предприятиями.

Эстонские фирмы, предположительно отмывавшие российские деньги:

MV Kaubad AS — 94 803 USD (2013).

Anava Eesti AS — 154 174 USD (2013)

Transring Tartu OÜ — 581 298 USD (2013).

OÜ Vision Technologies — 915 016 USD (2013 и 2014).

Olimzar OÜ — 40 686 USD (2013).

AS Jupiter Plus — 51 187 USD (2013).

Interplaza OÜ — 156 439 USD (2014).

Übernord OÜ — 256 052 USD (2014).

Atrium Logistics OÜ — 198 798 USD (2014).

Venide Capital OÜ — 104 522 USD (2014).

Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России. В течение четырех лет с 2011 по 2014 год из России было выведено более 20 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) через схему, которую международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал "Русской прачечной", пишет Deutsche Welle.

В расследовании вместе с OCCRP участвовали журналисты российской "Новой газеты" (НГ), немецкой Süddeutsche Zeitung, британской The Guardian и другие — всего 61 работник СМИ из 32 стран мира. Они проанализировали 76 тысяч банковских проводок. Согласно материалам журналистского расследования, две компании, зарегистрированные, как правило, в Великобритании или на Кипре, заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом обе компании не имели активов и не вели реальной деятельности, а соглашение было фиктивным. Поручителями по договору выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии.

Когда приходило время платить по векселю, "должник" отвечал, что денег у него нет. Так как среди поручителей был молдавский гражданин, одна из компаний обращалась в суд этой страны. Здесь ответчик в полном объеме признавал исковые требования. Необходимые для погашения задолженности средства находились на счетах российских фирм-поручителей, и в итоге деньги взыскивали с них. Рубли конвертировались в иностранную валюту и миллионы долларов переводились на банковский счет истца — одной из двух фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании или на Кипре.