Издание: Эстония сделает свою копию и отправит в Люксембург

Вероятно, уже к концу этого года важные государственные данные будут отсылаться не только на эстонские серверы, но и на серверы, расположенные в Люксембурге, пишет Eesti Päeavaleht.

Целью такого копирования станет предотвращение потери информации в результате возможных кибератак или физических нападений, а также вследствие несчастного случая. Для этого в Люксембурге будет собрана система серверов или ”посольство данных”, куда будут отправляться все данные главных эстонских регистров.

”В результате этого безопасность и дигитальная последовательность Эстонии обзаведется еще одним слоем. Если с местными центрами данных что-то случится и они станут недоступными, где-то за пределами территории Эстонии необходимые данные все равно будут существовать”,- сказал руководитель службы государственного облака при Министерстве экономики и коммуникаций Микк Леллсаар.

Согласно планам, двухсторонний договор будет подписан уже этим летом, и при самом позитивном сценарии серверы будут установлены в Люксембурге к концу года.

Для синхронизации поставки данных необходимо внести в государственную ифносистему небольшие изменения и инвестировать в изменение дизайна программного обеспечения. Поставлять данные на серверы в Люксембурге будет та же команда, что занимается поставкой данных на настоящий момент.

Согласно концепции государственного облака, в будущем планируется создать посольства данных по всему миру, чтобы, если на расположенный в какой-то стране сервер будет совершено нападение, то можно будет в экстренном порядке переключиться на другой.