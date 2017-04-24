Издание: Эстония не спешит присоединиться к Европейской прокуратуре

В конце прошлой недели Эстонию с визитом посетила уполномоченный по вопросами юстиции Европейской Комиссии Вера Юрова, которая встретилась с местными министрами, депутатами и главным государственным прокурором, пишет Eesti Päevaleht.

Основными темам встреч стали юридические вопросы, которыми Эстония займется во время своего председательства в ЕС, в том числе подготовка к созданию Европейской прокуратуры, призванной бороться с направленным против финансовых интересов Европейского Союза мошенничеством.

Юрова выразила надежду на то, что необходимые для создания ведомства правовые акты будут готовы уже к концу этого года. Тем не менее, правительство пока даже не обнародовало соответствующих планов. Как предыдущий, так и нынешний министр юстиции идею поддерживал, но о том, присоединится ли Эстония к Европейской прокуратуре, на правительственном уровне ничего не говорилось.

”Представители Эстонии сказали, что им нужно еще время. Несмотря на то, что во время встреч была выражена поддержка, я не услышала окончательных слов о принятом решении”, — отметила Юрова.

По ее словам, понятно, почему Эстония мало говорят о прокуратуре — тут просто не было крупных коррупционных случаев в структурных фондах. ”В других же странах, где они происходили, возникла фрустрация, поскольку эти случаи не расследуются. Эти государства как раз надеются на то, что этой работой займется Европейская прокуратура”, — сказала она.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу отметил, что общеевропейские мошенничества с налогами оказывают влияние на все страны-участницы, в том числе на Эстонию, и поэтому цели создаваемого учреждения вполне подходящие. Тем не менее, по его словам, перед тем, как дать окончательный ответ, Эстония хочет проанализировать все технические детали. ”Окончательную позицию мы сформируем в ближайшее время, этот вопрос необходимо, безусловно, обсудить с правительством и Рийгикогу”, — сказал он.

По словам главного государственного прокурора Лавли Перлинг, Эстония уже сейчас тесно сотрудничает на международном уровне с целью решения проблемы межгосударственной преступности. Эстония относится к присоединению с осторожностью, и решающим фактором будет являться возможность нахождения равновесия между ресурсом, который будет расходоваться на деятельность учреждения, и полученной в результате его деятельности дополнительной мощью.

Перлинг назвала весомым аргумент, что о желании присоединиться к прокуратуре сообщили 17 стран-участниц ЕС, в том числе большинство наших соседей (Латвия, Литва, Финляндия). В то же время она отметила, что эстонская судебная система и система органов прокуратуры, скорее, схожи с таковыми в Швеции и Голландии, которые к новому учреждению присоединиться не планируют.