15.11.2017, 21:00

Издание: эстонец Антон Вайно стал одним из самых влиятельных людей России

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rus.delfi.ee
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Издание: эстонец Антон Вайно стал одним из самых влиятельных людей России
Kunagise ENSV juhi Karl Vaino pojapoeg Anton on Kremlis tugevalt ohjad haaranud.Foto: Sputnik/Scanpix

Помощники президента зачастую обладают такой же властью, что и министры, а их основной задачей является переизбрание Владимира Путина, пишет Eesti Päevaleht.

Когда в прошлом году Антон Вайно неожиданно взлетел до главы администрации Путина, стали вдвигаться самые различные теории. Некоторые полагали, что назначение малоизвестного чиновника на место могущественного Сергея Иванова означает уменьшение влияния президентской администрации как таковой. Другие говорили, что за рокировкой стоит желание Путина покинуть пост и вместо себя продвинуть в 2018 году Иванова.

Теперь же российские СМИ пришли к иному выводу: Вайно стал одним из самых важных фигур путинской элиты, одной из основных задач которой является обеспечение гладкости процесса переизбрания главы государства.

Полностью статью можно прочитать в Eesti Päevaleht.

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