Издание Economist назвало Эстонию неоязыческой страной с дигитальной религией

Журнал The Economist описывает председательствующую в ЕС Эстонию как невероятную страну, которая объединяет в себе неоязыческую любовь к природе с верой в цифровые технологии.

The Economist считает, что хотя Эстонию в первую очередь знают из-за стартапов и дружелюбной для иностранных предприятий среды, но главной инновацией страны является э-правительство. Издание особо отмечает возможность голосовать, подавать заявки и подписывать документы с помощью ID-карт, а также хвалит э-резидентство.

The Economist пишет, что в следующие шесть месяцев председательства в ЕС Эстония сможет проповедовать свое ”дигитальное евангелие” другим государствам-членам Евросоюза.

Издание признает, что не все страны разделяют видение Эстонии в связи с боязнью обмана и взлома информации, а самыми эстонцам сложно понять, как кто-либо может сомневаться в их э-обществе.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала The Economist, что с модели Эстонии можно брать пример, но скопировать ее невозможно. Другим странам она посоветовала для создания доверия начинать ”оцифровываться” шаг за шагом.