Издание: доверие к противникам Rail Baltic подрывается сотрудничеством с пророссийскими пропагандистами

Среди противников строительства железной дороги Rail Baltic есть как священнослужители, именитые ученые, политики, так и прокремлевские пропагандисты, пишет Eesti Päevaleht.

Последний большой пикет против Rail Baltic прошел 22 апреля на Площади Свободы в Таллинне. Среди участников митинга были замечены также члены ”Ночного дозора”, НКО ”Российские соотечественники Европы” и НКО ”Родители Эстонии”. Некоторые эксперты отмечают, что пророссийские активисты могут использовать недовольство строительством Rail Baltic в своих целях, к примеру, для создания неразберихи и наращивания раздора.

Руководитель НКО ”Родители Эстонии” Анастасия Рая подтвердила в телефонном разговоре, что НКО ”Родители Эстонии” поддерживает пикет против Rail Baltic вместе с руководителем MTÜ ARB (Avalikult Rail Balticust) Прийтом Хумалом. Стоить отметить, что Рая и Хумал опубликовали на портале baltnews.ee, который КаПо в своем ежегоднике называет ”направленным на русскоязычных жителей стран Балтии пропагандистским порталом” статью против строительства Rail Baltic. По словам Хумала, Рая отвечала за распространение информации среди русскоязычных людей, а через какие каналы и каким образом она это делала, он не проверял.

По словам бизнесмена Карли Ламбота, который тоже выступает против строительства Rail Baltic, доставание из рукава русской карты показывает отсутствие аргументов для принижения оппонентов. ”Сторонники Rail Baltic неоднократно утверждали, будто бы новая железная дорога освободит нас от России и будто бы, если она не будет построена, в Москве поднимут бокалы с шампанским. Эти разговоры низки и неверны”, — говорит Ламбот. По его оценке, Rail Baltic еще больше привяжет Эстонию к России, поскольку треть грузооборота планируется получить именно оттуда. ”В связи с этим возможности России манипулировать странами Балтии в будущем лишь возрастут. Но мне не хочется утверждать, что сторонники Rail Baltic настроены прокремлевски. Скорее, они просто не осознают скрытых угроз”, — отмечает бизнесмен.

Руководитель Ökoriik Eesti Рея Раус, которая также выступает против Rail Baltic, считает неадекватным запугивание людей туманными пророссийскими аспектами безопасности. Заявление эксперта по безопасности Эрика-Нийлеса Кросса о том, что среди противников Rail Baltic прослеживаются знаки российской деятельности по оказанию влияния, Раус называет декларативным и пустым по сути.

Стоит отметить, что противники Rail Baltic в свою очередь делятся на два лагеря: одни против Rail Baltic в любом ее проявлении, другие — против ее строительства в том виде, в котором это планирует сделать правительство.